Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát năm 2026, VKSND khu vực 4, Thanh Hóa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên trung cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ủy quyền, phân công; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Công an các xã Hoằng Tiến, Hoằng Lộc và Hoằng Thanh.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Công an xã Hoằng Lộc.

Tại các đơn vị được kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã nghe báo cáo kết quả công tác; trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm; hồ sơ giải quyết nguồn tin và các vụ án được giao cho Điều tra viên trung cấp thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự.

Qua kiểm sát cho thấy, Công an các xã đã quan tâm tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm; bố trí cán bộ trực ban hình sự 24/24 giờ, địa điểm tiếp nhận thuận tiện cho tổ chức, cá nhân đến tố giác, báo tin về tội phạm. Việc theo dõi, quản lý khiếu nại, tố cáo được thực hiện thông qua hệ thống sổ sách theo quy định; trong kỳ kiểm sát, các đơn vị không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

Việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực hiện nhiệm vụ của Điều tra viên được ủy quyền nhìn chung được quan tâm, cơ bản bảo đảm căn cứ, trình tự và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Công an xã Hoằng Tiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số tồn tại trong quá trình tiếp nhận, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực hiện các hoạt động tố tụng. Những tồn tại chủ yếu liên quan đến việc lập, ký, hoàn thiện biên bản; nội dung, thời hạn trưng cầu giám định; việc thực hiện thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và bảo đảm tiến độ xác minh, giải quyết nguồn tin theo thời hạn luật định.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND khu vực 4, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát đối với từng đơn vị, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót được phát hiện; đồng thời ban hành kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc Điều tra viên, Cán bộ điều tra và cán bộ làm công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm, bảo đảm hoạt động xác minh, giải quyết nguồn tin và khởi tố, điều tra vụ án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Việc trực tiếp kiểm sát tại Công an cấp xã góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót ngay từ khâu tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; nâng cao trách nhiệm của Điều tra viên, Cán bộ điều tra và cán bộ được giao nhiệm vụ. Qua đó, góp phần bảo đảm mọi nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, giải quyết kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm./.