Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hải quan Cửa khẩu Chi Ma

Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5 làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Văn Anh, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và các công chức Hải quan phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5, Trưởng đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch về trực tiếp kiểm sát đối với Hải quan Cửa khẩu Chi Ma.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Đạt nhấn mạnh, Hải quan Cửa khẩu Chi Ma là đơn vị thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Do đó, việc trực tiếp kiểm sát có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe đại diện Hải quan Cửa khẩu Chi Ma báo cáo kết quả công tác, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu, kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đồng chí Trần Văn Anh, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma trình bày báo cáo và trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc.

Qua kiểm sát, Đoàn ghi nhận Hải quan Cửa khẩu Chi Ma cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn vị đã mở các loại sổ tiếp nhận, thụ lý, theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đồng thời chú trọng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, phân loại, đánh giá các vụ việc ngay từ giai đoạn ban đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó có việc sử dụng một số loại sổ chưa đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 8/12/2021 của Bộ Công an và các quy định sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Đối với những tồn tại, hạn chế được phát hiện, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp trao đổi, góp ý, yêu cầu đơn vị khắc phục; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra, làm căn cứ ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, đại diện Hải quan Cửa khẩu Chi Ma thống nhất với những nội dung đánh giá, nghiêm túc tiếp thu và khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Đồng thời, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.