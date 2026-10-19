Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 14 công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKSHCM-KV và Kế hoạch số 02/KH-VKSHCM-KV cùng ngày 22/9/2026, vừa qua, VKSND khu vực 14, TP Hồ Chí Minh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an xã Hồ Tràm và Công an xã Ngãi Giao.

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 14 làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, chuyên viên tham gia.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trí Dũng công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát; nêu rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi và nội dung kiểm sát. Đồng thời, đề nghị Công an các xã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn ghi nhận Công an các xã cơ bản thực hiện tốt quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 14 phát biểu tại buổi làm việc.

Các đơn vị đã lập sổ thụ lý, sổ phân loại, sổ phân công giải quyết nguồn tin theo quy định; việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát phát hiện một số thiếu sót cần kịp thời chấn chỉnh nhằm bảo đảm việc giải quyết nguồn tin được thực hiện thống nhất, như hồ sơ chưa cập nhật đầy đủ tài liệu, một số văn bản chưa được đóng dấu.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đại diện Công an các xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn, đồng thời thống nhất phối hợp thực hiện các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với Cơ quan CSĐT.

Qua đó, việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện chặt chẽ, kịp thời hơn, góp phần phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.