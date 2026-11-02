Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan An ninh điều tra

Đồng chí Đặng Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên)

Đoàn kiểm sát do đồng chí Đặng Quốc Việt, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1 VKSND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/9/2026; thành viên Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các Sổ thụ lý, hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến công tác này.

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả đạt được của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh trong việc lập sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng quy định; hồ sơ đầy đủ thủ tục tố tụng theo quy định; Điều tra viên được phân công có thực hiện hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo các tin báo về tội phạm được giải quyết đúng quy định và đúng thời gian…

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát, còn hạn chế, thiếu sót như: Công an xã lập biên bản thu giữ vật chứng thiếu người chứng kiến, chưa thông báo Kết luận giám định cho đối tượng; Điều tra viên có xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh nhưng chưa thực hiện theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc trực tiếp kiểm sát, đồng chí Đặng Quốc Việt, Trưởng Đoàn kiểm sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tốt của Ban lãnh đạo cùng tập thể Điều tra viên và cán bộ Cơ quan An ninh điều tra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Phòng An ninh điều tra tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết nguồn tin; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành các nội dung làm việc, đại diện Lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, đồng chí Đoàn Văn Thuận- Trưởng phòng PA09 Công an tỉnh Vĩnh Long ghi nhận những nội dung kết luận của Đoàn kiểm sát, đồng thời tiến hành khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.