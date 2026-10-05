Trực tiếp kiểm sát tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Võ Ngọc Cường, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng thông qua kết luận kiểm sát.

Thực hiện quyết định và kế hoạch kiểm sát, mới đây, Đoàn kiểm sát của VKSND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Võ Ngọc Cường, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã thông qua kết luận kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm sát trực tiếp, VKSND khu vực 10 ghi nhận Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Trong đó có việc chậm xác minh điều kiện thi hành án; chậm tổ chức cưỡng chế đối với những vụ việc đương sự có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện chấp hành.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn đã thông qua nội dung kết luận kiểm sát trực tiếp, yêu cầu Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra.

Đoàn kiểm sát cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo Chấp hành viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu các nội dung vi phạm, tồn tại được đoàn kiểm sát nêu trong kết luận và thống nhất thực hiện việc chấn chỉnh, khắc phục theo yêu cầu.