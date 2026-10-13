Trực tiếp kiểm sát Phân trại tạm giam An Phú

Hình ảnh tại buổi kiểm sát.

Mới đây, VKSND khu vực 15, tỉnh An Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Phân trại tạm giam An Phú (cơ sở 2, 3), Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh An Giang.

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Hồ Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 15 làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, Đoàn tập trung kiểm tra hồ sơ, sổ sách và việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến chế độ quản lý, giam giữ, ăn, ở đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.

Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy Phân trại tạm giam An Phú (cơ sở 2, 3) cơ bản thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng ghi nhận một số tồn tại, trong đó có việc bố trí chỗ nằm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam chưa bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định; Phân trại chưa bố trí căng tin phục vụ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Theo tài liệu, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ điều kiện cơ sở vật chất đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa, trong khi một số trang thiết bị của Phân trại chưa được cấp đầy đủ. .

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND khu vực 15, tỉnh An Giang đã ban hành kết luận, đề nghị Trưởng Phân trại tạm giam An Phú tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Qua đó, bảo đảm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giam giữ tại đơn vị.