Không chỉ là cảnh sắc phố phường hay những công trình kiến trúc quen thuộc, Hà Nội trong hội họa còn được nhận diện qua ánh nắng hanh hao, sắc lá chuyển mùa, những khoảnh khắc giao mùa đầy rung cảm. Triển lãm “Cảm mùa” quy tụ 8 họa sĩ với những phong cách và chất liệu khác nhau, cùng khắc họa vẻ đẹp ấy bằng ngôn ngữ tạo hình riêng.