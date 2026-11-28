[Trực tiếp] Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026
Với thông điệp “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 124 bộ phim đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian giao lưu văn hóa, kết nối những tài năng và lan tỏa giá trị nghệ thuật điện ảnh. Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào lúc 20h00 ngày 28-11.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truc-tiep-khai-mac-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-lan-thu-viii-nam-2026-1768074.html