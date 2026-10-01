Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh 6-1 (hiệp 2): Baggott thoát thẻ đỏ

01/10/2026 21:10

report Malaysia đang dẫn Singapore 4-0

Hiệu số của Indonesia và Malaysia đang bằng nhau. Indonesia bắt đầu sốt ruột khi mãi chưa ghi bàn vào lưới Bangladesh.

01/10/2026 21:07

report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Bangladesh chơi như lên đồng

Phút 76: Cú đánh đầu của Baggot không thắng thủ môn của Bangladesh, tình huống rất khó tin.

01/10/2026 21:04

var VAR kiểm tra tình huống đánh nguội của cầu thủ Indonesia

Phút 73: Trọng tài xem VAR để xác định tình huống va chạm nhạy cảm giữa Baggot và cầu thủ Bangladesh. Quyết định của trọng tài là không rút thẻ đỏ.

01/10/2026 20:58

report KHÔNG VÀO!!! Cú sút xa nguy hiểm của Indonesia

Phút 66: Pelupessy dứt điểm uy lực từ khoảng cách hơn 25m nhưng bóng đi vọt xà.

01/10/2026 20:52

substitution Indonesia thay người

Phút 60: Ridho rời sân, Vickery vào sân. Indonesia tiếp tục tăng cường hàng công.

01/10/2026 20:50

report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Bangladesh cứu thua tuyệt vời

Phút 59: Cầu thủ Indonesia sút phạt góc đầy khó chịu, hướng trái bóng vào góc xa khung thành. Pha tung người và dùng những đầu ngón tay của thủ môn Bangladesh đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

01/10/2026 20:47

report Thêm cơ hội cho Indonesia

Phút 55: Cú sút chéo góc của Romeny không thắng thủ môn Bangladesh. Cơ hội đang đến dồn dập với Indonesia.

01/10/2026 20:46

report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Bangladesh cứu nguy kịp thời

Phút 54: Kevin Diks không thắng được thủ môn Bangladesh trong pha dứt điểm.

01/10/2026 20:41

var VAR kiểm tra tình huống Romeny ngã trong vòng cấm

Trọng tài nhận tham vấn từ tổ VAR là không có phạt đền.

01/10/2026 20:40

penalty Không có phạt đền cho Indonesia

Phút 49: Romeny ngã trong vòng cấm và lăn lộn đau đớn. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục nhưng tiền đạo của Indonesia vẫn nằm sân.

01/10/2026 20:37

start HIỆP 2 BẮT ĐẦU

01/10/2026 20:21

foul HẾT HIỆP MỘT!!! INDONESIA 6-1 BANGLADESH

Cơn mưa bàn thắng diễn ra ngay trong hiệp một khi cả 2 đội đều muốn tấn công và tạo ra thế trận cởi mở. Bangladesh vì quá ham muốn tấn công dẫn đến việc đẩy cao đội hình, để lộ nhiều khoảng trống và hàng thủ của đội bóng áo trắng không trụ nổi. Baker là ngôi sao sáng nhất trong hiệp một khi ghi poker cho Indonesia. Nếu tiền đạo cao 1,96m chắt chiu hơn, anh đã có cho mình "đôi bàn tay nhỏ" với 5 bàn thắng. Ảnh: Hữu Phạm.

01/10/2026 20:20

foul Suýt có bàn thứ 5 cho Baker

Phút 45+2: Số 9 của Indonesia bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt thủ môn.

01/10/2026 20:20

time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ

01/10/2026 20:19

goal VÀO!!! Indonesia nâng tỷ số 6-1

Phút 45+1: Hubner đánh đầu ghi bàn sau tình huống dàn xếp phạt góc. Các cầu thủ Bangladesh quá tội nghiệp ở thời gian này.

01/10/2026 20:18

report Suýt có bàn thứ 6 cho Indonesia

Phút 45: Pelupessy dứt điểm cận thành nguy hiểm nhưng thủ môn của Bangladesh đã chơi tập trung.

01/10/2026 20:15

goal VÀO!!! Baker lập poker, Indonesia dẫn 5-1

Phút 42: Baker dễ dàng đè mặt đối phương và thực hiện cú đánh đầu cận thành chuẩn xác. Bàn thắng đến liên tục như một buổi đá tập của Indonesia.

01/10/2026 20:14

report Quá nhiều khoảng trống cho Indonesia khai thác

Phút 42: Bangladesh chơi trong tâm thế không còn gì để mất vì họ đã chắc chắn bị loại. Ngay cả khi thua đậm, đội bóng áo trắng vẫn cố đẩy cao đội hình tấn công. Từ đây, khoảng trống mở ra để Indonesia thoải mái bắn phá khung thành Bangladesh.

01/10/2026 20:13

report Suýt có bàn thứ 5 cho Indonesia

Phút 41: Oratmangoen sút quyết đoán từ khoảng cách 20m nhưng bóng đi chệch cột.

01/10/2026 20:10

goal VÀO!!! Indonesia nâng tỷ số 4-1

Phút 38: Cơn mưa bàn thắng đang diễn ra trên sân. Chỉ một phút sau khi Bangladesh ghi bàn, Baker đậm bóng cận thành đưa Indonesia tái lặp khoảng cách dẫn 3 bàn.

Trọng tài tham khảo tổ VAR và quyết định công nhận bàn thắng giúp Baker có cú hat-trick ở trận này.

01/10/2026 20:09

report VÀO!!! Bangladesh rút ngắn tỷ số 1-3

Phút 36: Emon đánh đầu ghi bàn cho Bangladesh. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup.

01/10/2026 20:04

goal VÀO!!! 3-0 cho Indonesia

Phút 32: Đội chủ nhà phối hợp như đá tập ở vòng cấm Indonesia. Ridho là người thực hiện cú sút một chạm, đưa bóng đi chìm khiến thủ môn của Bangladesh đứng chôn chân.

01/10/2026 20:00

substitution Bangladesh thay người đầu tiên

Phút 27: Shome rời sân, Rana vào sân.

01/10/2026 19:52

goal VÀO!!! Baker lập cú đúp, Indonesia vượt lên dẫn 2-0

Phút 20: Indonesia tạo ra một loạt pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Bangladesh. Cuối cùng, Baker dứt điểm bằng gót ghi bàn cho đội chủ nhà. Trọng tài tham khảo tổ VAR để xác định tình huống phạm lỗi của Baker nhưng không có điều bất thường xảy ra.

01/10/2026 19:48

report Pha dứt điểm tiếp theo của Baker

Phút 15: Cơ hội tiếp tục trao cho Baker nhưng cú đánh đầu của tiền đạo cao gần 2m không đưa bóng đi trúng mục tiêu.

01/10/2026 19:47

goal Indonesia đẩy mạnh sức ép tấn công

Phút 14: Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ áo đỏ được tiếp thêm tinh thần. Những phút gần đây, Indonesia vẫn chơi dồn ép Bangladesh và tạo nên nhiều pha tấn công nguy hiểm.

01/10/2026 19:44

goal VÀO!!! Baker ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia

Phút 11: Pha dứt điểm một chạm đầy nhạy cảm của Baker trong vòng cấm mang về bàn thắng cho đội chủ nhà.

01/10/2026 19:40

report Kevin Diks xử lý hỏng

Phút 7: Hậu vệ Indonesia quyết định tự xử lý ở góc hẹp thay vì thực hiện pha căng ngang. Pha xử lý thiếu quyết đoán của Diks khiến cơ hội của Indonesia trôi qua.

01/10/2026 19:36

report Romeny dứt điểm bất thành

Phú 3: Số 10 của Indonesia dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ Bangladesh chặn lại. Sau đó, Romeny tiếp tục nhận bóng, xử lý trong vòng cấm và lại thất bại.

01/10/2026 19:35

report Indonesia ép sân

Phút 2: Indonesia sớm đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân Bangladesh để tổ chức tấn công. Đây là thế trận được dự đoán từ trước. Ảnh: Hữu Phạm.

01/10/2026 19:29

start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU

01/10/2026 19:17

report Phòng thay đồ của Indonesia, Bangladesh trước giờ bóng lăn

01/10/2026 19:06

report Indonesia phải thắng đậm Bangladesh

Theo cục diện bảng A, Malaysia đang nắm lợi thế lớn nhất để vào chung kết. "Hổ Malay" và Indonesia bằng điểm nhau nhưng Malaysia hơn hiệu số. Lợi thế của Indonesia là chỉ gặp Bangladesh, có thể dốc toàn lực để thắng đậm nhất có thể. Còn Malaysia phải chơi trận khó nhọc trước Singapore - đội cũng quyết tâm giành vị trí nhì bảng để vào chơi trận hạng ba.

Bangladesh đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Đội khách mời của FIFA ASEAN Cup sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury được định giá 4,5 triệu euro nhưng chỉ một cá nhân có đẳng cấp cao là không đủ. Từ đầu giải, Bangladesh thể hiện lối chơi rời rạc, tấn công tệ và phòng ngự lỏng lẻo. Ngay cả Singapore cũng dễ dàng áp đặt thế trận và có chiến thắng trước Bangladesh thì Indonesia bắt buộc phải thắng, thậm chí là thắng rất đậm.

01/10/2026 18:38

report Đội hình xuất phát Indonesia

Sau trận hòa đầy thất vọng trước một Malaysia phải thi đấu thiếu người ở lượt trận trước, Indonesia hiện đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Lúc này, họ đang có cùng bốn điểm với đối thủ Malaysia nhưng lại phải xếp sau do kém hơn về mặt hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, lợi thế lớn của đội bóng xứ vạn đảo là họ chỉ phải chạm trán một Bangladesh được đánh giá yếu nhất bảng ở lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Malaysia sẽ phải bước vào một trận đấu vô cùng khó khăn trước tuyển Singapore, đội bóng cũng đang hừng hực khí thế quyết tâm giành chiến thắng để chiếm vị trí nhì bảng.

Nhìn sang bên kia chiến tuyến, đội khách mời Bangladesh đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém của mình sau hai thất bại liên tiếp trước Malaysia với tỷ số không ba và trước Singapore với tỷ số không một. Mặc dù trong đội hình của họ có sự hiện diện của tiền vệ ngôi sao Hamza Choudhury, người được định giá lên tới 4,5 triệu euro, nhưng một cá nhân xuất sắc là không đủ để vực dậy cả một tập thể rệu rã.

Lối chơi của Bangladesh từ đầu giải luôn tỏ ra rời rạc, các phương án tấn công bế tắc trong khi hệ thống phòng ngự lại bộc lộ quá nhiều sơ hở. Rõ ràng, việc đối đầu với đội hình được định giá hơn hai mươi triệu euro của Indonesia lúc này là một thử thách quá sức đối với họ. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ vạn đảo với bốn chiến thắng, hai trận hòa và chỉ để thua đúng một trận trong tổng số bảy lần hai đội gặp nhau.

Về mặt lực lượng, Indonesia sẽ chịu tổn thất khi tiền vệ trụ cột Thom Haye bị treo giò, cùng với khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của thủ thành Emil Audero. Dù vậy, với những cái tên chất lượng như thủ môn Maarten Paes hay các mũi nhọn tấn công như Ragnar Oratmangoen và Luke Vickery, đội chủ nhà vẫn tỏ ra quá vượt trội.

Ngược lại, Bangladesh cũng mất đi sự phục vụ của Bishwanath Ghosh vì chấn thương, khiến sức mạnh của họ tiếp tục suy giảm. Với cục diện hiện tại, một chiến thắng cách biệt dành cho Indonesia là kịch bản rất dễ xảy ra để họ tự quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết với tỷ số dự đoán là ba không.