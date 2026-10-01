Trực tiếp Indonesia 2-0 Bangladesh (Hiệp 1): Baker lập cú đúp

Bàn thắng Indonesia: Mitchell Lee Baker (11', 19') Đội hình ra sân Indonesia: Emil Audero (thủ môn), Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Lee Baker. Bangladesh: Mehedi Hasan Srabon (thủ môn), Zidane Yousuf, Tariq Kazi, Zayan Ahmed, Saad Uddin, Jamal Bhuyan, Hamza Choudhury, Shuki Itofusa, Rakib Hossain, Shamit Shome, Mohammed Shahriar Emon.

27'

Bangladesh nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Shuki Itofusa có quả tạt từ hành lang cánh trái vào thẳng khu vực 16m50, song hàng thủ Indonesia đã dễ dàng hóa giải nguy hiểm. Đội khách đang thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn chưa thể tạo ra thế trận như ý.

25'

Không vào! Indonesia được hưởng quả phạt góc.

19'

VÀOOOOO! Lại là Mitchell Lee Baker. Anh đã lập cú đúp trong 20 phút. Tận dụng tình huống hỗn loạn trước khung thành Bangladesh, Mitchell Baker tung cú giật gót đầy nhạy bén và có phần may mắn, đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách. Tỷ số bây giờ là Indonesia 2-0 Bangladesh.

Cùng thời điểm, Malaysia cũng có bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận gặp Singapore, để cạnh tranh với Indonesia về hiệu số bàn thắng bại.

17'

Bangladesh tổ chức phản công nhanh bên hành lang cánh trái, song đường chuyền quyết định của đội khách lại đi thiếu thuận lợi, giúp hậu vệ đối phương dễ dàng can thiệp và giải nguy thành công.

16'

THẾ TRẬN MỘT CHIỀU!

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Indonesia thi đấu vô cùng hưng phấn. Đội bóng xứ vạn đảo liên tục gia tăng mật độ tấn công, dồn ép Bangladesh co cụm về bên phần sân nhà.

13'

Các cầu thủ Bangladesh đang nỗ lực phòng thủ trước sức ép của Indonesia.

11'

VÀOOOOO! Mitchell Lee Baker ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Đón quả căng ngang dọn cỗ từ Ole Romeny, Mitchell Lee Baecker đệm bóng vô cùng tinh tế, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Sau hàng loạt tình huống hãm thành liên tục, nỗ lực của đội chủ nhà Indonesia rốt cuộc cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước.

7'

Bỏ lỡ cơ hội! Indonesia tổ chức tấn công bên hành lang cánh phải, song pha xử lý bóng của Kevin Diks lại quá lộ liễu, giúp hậu vệ đối phương dễ dàng bắt bài và hóa giải nguy hiểm.

5'

Dù liên tục bị ép sân nhưng các cầu thủ Bangladesh đang phòng ngự rất tập trung.

3'

Không được! Bangladesh tổ chức phản công nhanh, song đường chuyền quyết định hướng tới vị trí của Shuki Itofusa đi hơi mạnh, tạo điều kiện để hậu vệ đội chủ nhà kịp thời can thiệp và giải nguy thành công.

2'

Các cầu thủ Indonesia đã thể hiện sự quyết tâm ngay từ phút đầu tiên của trận đấu. Họ nhanh chóng tràn lên tấn công khung thành Bangladesh.

1'

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

Đội hình xuất phát Bangladesh

Đội hình xuất phát Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia trước tính toán giành vé vào chung kết

Diễn biến tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Nhờ chiến thắng 2-0 trước Singapore ở ngày ra quân cùng trận hòa quả cảm trong thế thiếu người trước Malaysia, Indonesia hiện bỏ túi 4 điểm cùng hiệu số +2. Dù phải tạm xếp sau Malaysia (hiệu số +3), cơ hội chiếm lấy vị trí số một để giành vé vào chơi trận chung kết của đại diện xứ Vạn đảo vẫn vô cùng sáng sủa.

Khát khao đăng quang và bài toán hàng công

Được thi đấu trên thánh địa quê nhà, đội bóng của HLV Herdman thể hiện rõ tham vọng xưng vương khi quy tụ lực lượng cực kỳ chất lượng, nổi bật là việc tung ra sân đội hình gồm toàn bộ các nhân tố mang hai dòng máu. Dù sở hữu dàn quân vượt trội, hiệu suất săn bàn của đội chủ nhà vẫn là dấu hỏi khi mới chỉ có 2 lần xé lưới đối phương sau hai trận.

Để chiếm lấy ngôi đầu từ tay Malaysia, Kevin Diks cùng các đồng đội rơi vào thế bắt buộc phải dội một "mưa bàn thắng" vào lưới Bangladesh nhằm tối ưu hóa hiệu số phụ.

Kịch bản cho tấm vé chung kết

Nhiệm vụ thắng đậm ở lượt trận cuối hoàn toàn nằm trong tầm tay của Indonesia. Bangladesh hiện bét bảng, bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt và khó lòng chống đỡ trước áp lực từ đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia nhiều khả năng sẽ dâng cao đội hình để áp đặt lối chơi và duy trì sức ép dồn dập trong suốt thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, 3 điểm cùng một tỷ số đậm đà trước Bangladesh mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để thầy trò HLV Herdman lật đổ vị trí dẫn đầu chính là việc Malaysia phải sảy chân (hòa hoặc thua) trong cuộc đối đầu với Singapore.