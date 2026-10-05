TRỰC TIẾP Indonesia 1-1 Thái Lan (Hiệp phụ 1): Voi chiến gỡ hòa

Đội hình xuất phát: Indonesia: Audero - Diks, Baggott, Hubner - Vickery, Pelupessy, Verdonk, Oratmangoen - Haye, Romeny, Baker Thái Lan: Saranon - Nattapong, Bihr, Mickelson, Suphanan - Sarach, Kritsada, Kakana, Chanathip, Supachai - Teerasak

90 phút chính thức kết thúc, 2 đội phải đá hiệp phụ.

90+5'

KHÔNG VÀO!!! Indonesia gây ra hỗn loạn trước khung thành Thái Lan sau pha ném biên. Bakker có thời cơ dứt điểm cận thành nhưng thực hiện cú đá quá nhẹ và không thắng được thủ môn Saranon.

90’+3

Indonesia tràn lên ép sân dữ dội khi nắm lợi thế chơi hơn người.

90'+1

Indonesia tràn lên ép sân dữ dội khi nắm lợi thế chơi hơn người.

90'

Trận đấu có 7 phút bù giờ

86'

VÀO!!!! Thái Lan ghi bàn trong thế thiếu người. Cầu thủ 21 tuổi lập công chuộc tội với bàn gỡ hòa cho Thái Lan, chỉ ít phút sau khi đá phản lưới nhà.

84'

VÀO!!! Cú sút phạt của cầu thủ Indonesia đã chạm vào 1 cầu thủ Thái Lan đổi hướng bay vào lưới.

82'

Indonesia được hưởng 1 quả đá phạt sát vạch 16m50.

81'

Cầu thủ số 12 của Thái Lan Mickelson nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

73'

Waris Choolthong phạm lỗi khi không thể theo kịp Verdonk trong pha đua tốc độ ở cánh trái và phải nhận thẻ vàng.

69'

Michael Baker băng lên, nhận bóng từ tuyến dưới. Anh đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng lại sút ra ngoài trong gang tấc.

67'

Romeny chuyền về cực kỳ tai hại. Supachai một mình dẫn bóng tiếp cận vòng cấm. Tuy nhiên cú đá của tiền đạo này lại đi quá thiếu lực và thiếu chính xác.

65'

Thẻ vàng!!! Natapong kéo áo Bakker để ngăn đợt tấn công của Indonesia.

63'

Chanathip rời sân vì chấn thương. Thái Lan phải đưa Soonsup-Bell vào thay.

60'

Kakana tiếp tục có khoảng trống để dứt điểm nhưng anh lại sút quá nhẹ.

60'

Indonesia có sự thay đổi người tiếp theo.

59'

Kakana có cơ hội trong vòng cấm của Thái Lan nhưng cú dứt điểm của anh lại không được tốt.

56'

Supachai đã ngã trong vòng cấm nhưng không có quả đá phạt giành cho Thái Lan.

53'

Suphanan bên phía Thái Lan chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Waris Chulthong.

48'

Không vào!!! Supachai bật cao đánh đầu chệch mục tiêu trong gang tấc. Indonesia suýt thua.

46'

Thom Haye rời sân để nhường chỗ cho Dean James.

46'

Hiệp 2 bắt đầu!!! Thái Lan giao bóng

45'+2

Hết hiệp 1. Indonesia hoà 0-0 Thái Lan.

45'+1'

Cú đá phạt của Verdonk không vượt qua hàng rào. Cầu thủ Indonesia lao lên sút bồi nhưng vẫn bị đối phương chặn lại.

39'

Supachai không thể giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích của Diks và có tình huống trả đũa.

36'

Suphanan treo bóng từ cánh phải cho Teerasak bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

32’

Verdonk tung cú sút ngoài vòng cấm khiến bóng đi chệch cầu môn Thái Lan trong gang tấc.

29'

Teerasak chơi tiểu xảo khiến Diks bị đau nhưng trọng tài chỉ nhắc nhở, không rút thẻ.

24'

Hàng thủ Thái Lan rối loạn sau pha phối hợp ném biên của Indonesia. Sau khi bóng nảy ra, Diks thực hiện quả tạt để Bakker đánh đầu vọt xà ngang.

22’

Hubner của Indonesia chịu thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Teerasak. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

19'

Diks tung quả tạt vừa tầm từ cánh phải, Romeny ập vào dứt điểm vọt xà ngang Thái Lan.

18'

Hậu vệ Indonesia đánh đầu phá bóng lỗi giúp Chanathip có cơ hội trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú volley của Chanathip lại đưa bóng lên trời.

16'

Rất tiếc cho Indonesia khi cú sút phạt của Thom Haye không vượt qua hàng rào của Thái Lan.

12'

Indonesia ép sân dữ dội. Baker ngã xuống sau pha tranh chấp với Manuel Bihr trong vòng cấm địa nhưng trọng tài xác định hậu vệ Thái Lan không phạm lỗi.

8'

KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Saranon phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Thái Lan trước cú sút uy lực của Bakker.

3’

Vickery dứt điểm sát vòng cấm địa Thái Lan nhưng thủ môn Thái đã cản phá thành công. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao.

2'

Thái Lan tràn lên tấn công ngay từ phút đầu tiên của hiệp 1.

1'

Hiệp 1 bắt đầu!!! Indonesia giao bóng.