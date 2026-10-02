Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Pakistan: HLV Kim Sang-sik thoát hiểm

Tiền đạo Williams Minh Hoàng phát biểu

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi. Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Đình Bắc làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực”, ngôi sao của Công an TP.HCM nói.

Ông Kim ngạc nhiên với Indonesia

“Tôi có xem một chút trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh. Tất nhiên, đã có những tình huống tranh cãi và va chạm trong trận đấu. Theo quan điểm của tôi, một trận đấu như vậy không thường xuyên xảy ra trong bóng đá hiện đại. Hai đội đã ghi tới 9 bàn thắng nên diễn biến thực sự khó đoán”, HLV Kim Sang-sik nhận định.

Ông Kim quyết thắng Malaysia

“Malaysia giờ đây đã thay đổi rất nhiều về nhân sự so với ASEAN Cup 2026 nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho chính bản thân minh. Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều đó khá khó khăn đối với các cầu thủ, cộng thêm thời tiết rất nóng. Vì vậy, việc các đội có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra, cải thiện thể trạng cho cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này. Tôi sẽ tiếp tục cân nhắc lực lượng và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Sang-sik tiết lộ.

HLV Kim Sang-sik hài lòng vì kết quả

“Tôi xin dành lời cảm ơn đến các cầu thủ, người hâm mộ cũng như khán giả Việt Nam ở quê nhà. Tôi rất vui vì chiến thắng hôm nay. Đây là ngày mà thời tiết nắng nóng. Ở hiệp một, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, chúng tôi thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả tốt trong hiệp hai. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp hai. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn”, ông Kim nói.

Đội tuyển Việt Nam 4-2 Pakistan

Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy thất vọng trong 45 phút đầu tiên trước Pakistan. Ullah ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ sai lầm của Lê Ngọc Bảo. Sang hiệp 2, sự xuất hiện của Đình Bắc và Tuấn Tài khiến mọi chuyện thay đổi. Tuấn Tài kiến tạo cho Hai Long gỡ hòa 1-1.

Nguyễn Đình Bắc đánh dấu ngày thi đấu thành công khi có hai đường kiến tạo và một bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam thắng 4-2 trước Pakistan.

HLV Kim Sang-sik thoát hiểm đúng lúc.

Kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại bảng B. Theo thể thức của giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp đội nhì bảng A là Malaysia trong trận tranh hạng 3 diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) ngày 5/10.

Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam giành được 6 điểm. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, thua Thái Lan 0-2 rồi thắng 4-2 trước Pakistan.