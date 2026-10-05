Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik xin lỗi

HLV Kim Sang-sik nói thêm: “Thật khó dự đoán kết quả trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan. Tôi không thể khẳng định ai giành chiến thắng, họ xứng đáng góp mặt ở chung kết và đều rất mạnh”.

“Chúng tôi cho rằng trọng tài đã làm tốt, thổi công bằng và công việc ổn. Về tình huống phạt đền, tôi cho rằng có những điều đáng tiếc nhưng bóng đá là vậy và tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Kết quả hôm nay cho thấy tuyển Việt Nam làm chưa đủ tốt. Tôi muốn nói như vậy”, HLV Kim Sang-sik nói.

“Chúng tôi chỉ đứng thứ 4 trong lần đầu tiên tham dự FIFA ASEAN Cup. Tôi thất vọng vì kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt. Tôi hiểu người hâm mộ thất vọng vì những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả.

Năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và làm việc nhiều hơn. Mong rằng đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt hơn”, ông Kim cho biết.

HLV Kim Sang-sik xin lỗi

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Thời tiết hôm nay nắng nóng nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội rất nỗ lực, tôi cảm ơn họ. Tôi cũng biết ơn cổ động viên Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ toàn đội.

Tôi cho rằng Malaysia có được lợi thế lớn khi thi đấu trên sân quen thuộc tại Jakarta. Họ vừa thắng đậm ở trận trước nên có sự tự tin. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia cũng nhận được nguồn cổ vũ lớn trên khán đài, khả năng họ chiến thắng khá cao. HLV của Malaysia làm tốt công việc và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng”.

Việt Nam 0-1 Malaysia

Tối 5/10, đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp hạng tư chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo sau trận đấu.

Thống kê trận đấu chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam không lép vế về thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát bóng 51%, tung 14 cú sút so với 7 của Malaysia.

Tuy nhiên, chỉ 4 pha dứt điểm của Việt Nam đi trúng đích và một nửa số cú sút được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Malaysia tạo ít cơ hội hơn nhưng có 3 lần đưa bóng trúng cầu môn và tận dụng được một trong số đó.

Fergus Tierney vào sân trong hiệp 2 và trở thành cầu thủ định đoạt trận đấu. Pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm ở phút 62 của cầu thủ này khiến Lê Giang Patrik sững sờ. Nỗ lực sau đó của đội tuyển Việt Nam không mang về bàn gỡ hòa.