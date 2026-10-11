TRỰC TIẾP Hà Nội FC - Bắc Ninh 19h15 hôm nay (11/10): Chủ nhà đi tìm điểm số đầu tiên

Trận đấu: Hà Nội FC - Bắc Ninh, vòng 3 V.League 2026/2027

Thời gian: 19h15 ngày 11/10/2026

Sân thi đấu: Sân Mỹ Đình

Vòng 3 V.League 2026/2027 tối nay 11/10 có cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và tân binh Bắc Ninh. Trận đấu bắt đầu lúc 19h15 trên sân Mỹ Đình. Chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải, còn đội khách mang theo niềm vui sau trận thắng lịch sử ở vòng trước.

Mùa giải mới của Hà Nội FC bắt đầu bằng hai thất bại, lần lượt trước CA TP.HCM và SLNA. Trận thua SLNA ở vòng 2 diễn ra ngay trên sân Hàng Đẫy, khiến người hâm mộ đội bóng Thủ đô thất vọng.

Hai vòng đấu trắng tay đặt HLV Harry Kewell và các học trò vào thế phải cải thiện thành tích ngay. Thêm một trận không thắng, Hà Nội FC sẽ khó khăn hơn trong cuộc đua vô địch, và sức ép lên ban huấn luyện cũng lớn dần.

Với Hùng Dũng cùng đồng đội, 3 điểm tối nay không chỉ để nhích lên trên bảng xếp hạng mà còn để lấy lại sự tự tin. Muốn giữ tham vọng cạnh tranh danh hiệu, họ không thể tiếp tục đánh rơi điểm.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh vừa đánh bại CA TP.HCM 1-0 ở vòng 2, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự V.League. Niềm vui này tiếp thêm tự tin cho đội bóng vùng Kinh Bắc trước chuyến làm khách thủ đô.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Bắc Ninh nhiều khả năng chọn lối phòng ngự phản công, chờ sai lầm của đối thủ để tìm bàn thắng.

Hai trận đầu mùa cho thấy hàng thủ của Hà Nội FC còn nhiều sơ hở, nhất là khi đối phương phản công. Hàng công chưa tạo được nhiều tình huống đột biến và thường xử lý thiếu hiệu quả ở những pha bóng quyết định.

Trận đấu với Bắc Ninh là dịp để thầy trò Harry Kewell khắc phục những điểm yếu ấy. Họ cần tổ chức lối chơi tốt hơn, giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội. Trước một đối thủ đang hưng phấn sau chiến thắng lịch sử, chủ nhà không được phép chủ quan.