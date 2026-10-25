Trực tiếp Day 2 concert BIGBANG tại Hà Nội: Loạt hit huyền thoại tiếp tục vang lên

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22h: Fan Việt thỏa mãn sau 2 đêm diễn của BIGBANG

BIGBANG khép lại đêm diễn bằng Still Life, mang đến màn kết đầy cảm xúc trước hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình. Giai điệu quen thuộc cùng phần trình diễn giàu năng lượng khiến người hâm mộ không ngừng hòa giọng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt khắp khán đài. Đặc biệt, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời càng đẩy cảm xúc lên cao trào, để lại dư âm khó quên trong tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ.

21h10: Loạt hit huyền thoại tiếp tục vang lên

Sau màn trình diễn solo của từng thành viên, BIGBANG chính thức trở lại sân khấu với siêu hit BANG BANG BANG, khuấy động bầu không khí tại sân vận động Mỹ Đình.

Giai điệu sôi động cùng phần trình diễn bùng nổ nhanh chóng đẩy cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả lên cao trào. Biển lightstick và những tiếng reo hò không ngớt phủ kín khán đài, tạo nên khoảnh khắc cuồng nhiệt.

20h55: G-Dragon khẳng định đẳng cấp thủ lĩnh BIGBANG

G-Dragon tiếp tục khẳng định sức hút với phong cách trình diễn độc đáo, có phần quái dị mang đậm dấu ấn cá nhân. Diện trang phục mang gam màu ngọt ngào nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, thủ lĩnh BIGBANG khiến khán giả không ngừng phấn khích khi lần lượt trình diễn những bản hit đình đám, đặc biệt là Crayon và Crooked.

Cao trào được đẩy lên ở cuối tiết mục khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, góp phần khuấy động bầu không khí tại sân khấu. Với năng lượng trình diễn bùng nổ cùng khả năng làm chủ sân khấu, G-Dragon một lần nữa cho thấy sức hút của ngôi sao được mệnh danh là "ông hoàng Kpop".

20h40: Taeyang khiến fan bùng nổ khi tuyên bố sẽ trở lại Việt Nam

Tiếp nối màn trình diễn của Daesung, Taeyang tiếp tục đẩy bầu không khí concert BIGBANG tại Hà Nội lên cao trào với sân khấu solo đầy cuốn hút. Nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục mang phong cách nổi loạn, đặc biệt là chiếc áo choàng hờ hững để lộ thân hình săn chắc, vạm vỡ.

Sở hữu phong thái trình diễn nam tính cùng sức hút quyến rũ đặc trưng, Taeyang nhanh chóng khiến khán giả Việt phấn khích. Tiếng reo hò liên tục vang lên theo từng động tác và giai điệu, đặc biệt khi nam ca sĩ thể hiện bản hit Ringa Linga, khuấy động toàn bộ không gian đêm nhạc.

Trước đó, Taeyang cũng khiến người hâm mộ bùng nổ khi đưa ra lời hứa đầy hào hứng trong phần giao lưu: "Nếu hôm nay các bạn hét to hơn, chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam". Câu nói lập tức tiếp thêm nhiệt lượng cho khán giả, đồng thời thắp lên hy vọng về những lần BIGBANG tái ngộ người hâm mộ Việt trong tương lai.

20h20: Daesung khẳng định đẳng cấp vocalist của BIGBANG

Sau những màn trình diễn bùng nổ cùng BIGBANG, các thành viên lần lượt lui vào hậu trường để chuẩn bị cho sân khấu solo. Mở màn phần trình diễn cá nhân, Daesung nhanh chóng khuấy động không khí bằng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi, phô diễn chất giọng nội lực và đầy cuốn hút.

Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng hát live ấn tượng, Daesung tiếp tục chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn chất lượng. Nam ca sĩ một lần nữa khẳng định vị thế của một trong những giọng ca nổi bật của Kpop, mang đến trải nghiệm âm nhạc đã tai cho khán giả tại concert.

19h50: Loạt hit thanh xuân vang lên khiến fan xúc động

Sau màn mở đầu bùng nổ với pháo hoa hoành tráng, BIGBANG đưa hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình bước vào không gian âm nhạc giàu cảm xúc với loạt bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm như Blue, Loser và If You.

Không chỉ gợi lại những ký ức thanh xuân của người hâm mộ, ba thành viên còn chinh phục khán giả bằng giọng hát live truyền cảm, cách thể hiện giàu nội lực và khả năng làm chủ sân khấu. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa biển người hòa giọng, tạo nên những khoảnh khắc xúc động.

19h30: BIGBANG mở màn đêm diễn thứ 2

Khoảng 19h30, sân khấu Mỹ Đình chính thức sáng đèn, mở màn đêm diễn thứ hai của BIGBANG bằng bản hit đình đám FANTASTIC BABY, tương tự đêm đầu tiên.

Dù tiết mục mở màn không có sự thay đổi, sức nóng tại sân vận động vẫn không hề suy giảm. Hàng nghìn khán giả tiếp tục hòa giọng, reo hò cuồng nhiệt, tạo nên bầu không khí bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên.

18h30: Khán giả di chuyển vào khu vực, ổn định vị trí

Khán giả bắt đầu di chuyển vào khu ghế ngồi và ổn định vị trí. So với đêm diễn đầu tiên, lượng khán giả vẫn vô cùng đông đúc. Dự kiến sân Mỹ Đình tiếp tục được lấp đầy trong Day 2 của đêm diễn.

18h: Khán giả tấp nập trước sân Mỹ Đình, chờ đến giờ biểu diễn

Ngay từ trước giờ diễn, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực sân vận động để check-in, hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị cho đêm nhạc. Không khí háo hức bao trùm địa điểm tổ chức khi khán giả chờ đợi màn tái xuất của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên sân khấu Day 2 tại Việt Nam.

Ngày 25/10, đêm concert thứ hai của BIGBANG trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: Cosmos) tiếp tục diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước sức hút của chương trình với hàng chục nghìn khán giả, công tác bảo đảm an ninh được triển khai với quy mô lớn, huy động gần 2.000 nhân sự tham gia.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm diễn thứ hai bao gồm Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, công an các phường, các đơn vị chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp và đông đảo tình nguyện viên. Việc huy động lực lượng đông đảo nhằm chủ động kiểm soát tình hình, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho khán giả, nghệ sĩ cũng như toàn bộ ê-kíp tổ chức.

Với lượng người dự kiến tập trung đông tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, phương án an ninh được xây dựng theo mô hình phối hợp nhiều lớp, nhiều vòng. Các lực lượng được phân công phụ trách từng khu vực, bảo đảm khả năng kiểm soát xuyên suốt từ bên ngoài địa điểm tổ chức đến các khu vực bên trong sân vận động.

Đáng chú ý, những vị trí có nguy cơ tập trung đông người như cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực trung chuyển và các tuyến đường dẫn đến địa điểm tổ chức đều được tăng cường giám sát. Việc bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, hỗ trợ phân luồng khán giả và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra chương trình.

Công tác bảo đảm an ninh không chỉ tập trung vào thời điểm khán giả vào sân mà còn hướng đến việc duy trì trật tự trong suốt thời gian concert diễn ra. Sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhân viên an ninh và tình nguyện viên được kỳ vọng góp phần giúp quá trình đón tiếp, di chuyển và ra về của khán giả diễn ra thuận lợi.

Việc huy động gần 2.000 nhân sự cho đêm diễn thứ hai cho thấy mức độ chuẩn bị của các đơn vị liên quan trước một sự kiện âm nhạc quốc tế có quy mô lớn tại Hà Nội. Bên cạnh sức hút từ sự trở lại của BIGBANG, khả năng tổ chức và bảo đảm an toàn cho hàng chục nghìn khán giả cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ.

Đêm diễn ngày 25/10 tiếp tục nối dài sức nóng của BIGBANG tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều phối và bảo đảm an ninh tại một trong những địa điểm tổ chức sự kiện có sức chứa lớn của Thủ đô.