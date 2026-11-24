Ảnh minh hoạ (AI).

Sau 4 lượt trận, CAHN có 4 điểm, trong đó có chiến thắng trên sân Shanghai Port và trận hòa Kyoto Sanga. Đội bóng của HLV Mano Polking vẫn còn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn ở hàng thủ vẫn là những điểm CAHN cần cải thiện.

Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng cả 4 trận, ghi 8 bàn và để thủng lưới 3 lần. Đội bóng Nhật Bản duy trì hiệu suất trung bình 2 bàn mỗi trận, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế.

CAHN có lợi thế sân nhà, nhưng để hướng tới kết quả tích cực, đội bóng cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự và hạn chế sai sót cá nhân. Bên cạnh đó, các chân sút phải tận dụng tốt những cơ hội có được, bởi Vissel Kobe đang sở hữu hệ thống phòng ngự có tổ chức. Hai đội chưa từng gặp nhau; cả hai có thể sử dụng đội hình tối ưu.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damian Sabater, Văn Đô, Alan, Perea.

Vissel Kobe: Arai, Lino, Iwanami, Caetano, Nagato, Watanabe, Kuwasaki, Goke, Hamatsu, Hamasaki, Jean Patric.

Dự đoán tỷ số: CAHN 0-0 Vissel Kobe.

Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV6 và nền tảng số quốc gia VTVGo.