TRỰC TIẾP CAHN vs Vissel Kobe Cúp C1 châu Á 19h15 hôm nay: Xây chắc hàng thủ, chắt chiu cơ hội
CAHN tiếp đón Vissel Kobe lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27. Trước đối thủ đang toàn thắng, đại diện Việt Nam được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn.
Sau 4 lượt trận, CAHN có 4 điểm, trong đó có chiến thắng trên sân Shanghai Port và trận hòa Kyoto Sanga. Đội bóng của HLV Mano Polking vẫn còn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn ở hàng thủ vẫn là những điểm CAHN cần cải thiện.
Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng cả 4 trận, ghi 8 bàn và để thủng lưới 3 lần. Đội bóng Nhật Bản duy trì hiệu suất trung bình 2 bàn mỗi trận, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế.
CAHN có lợi thế sân nhà, nhưng để hướng tới kết quả tích cực, đội bóng cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự và hạn chế sai sót cá nhân. Bên cạnh đó, các chân sút phải tận dụng tốt những cơ hội có được, bởi Vissel Kobe đang sở hữu hệ thống phòng ngự có tổ chức. Hai đội chưa từng gặp nhau; cả hai có thể sử dụng đội hình tối ưu.
Đội hình dự kiến
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damian Sabater, Văn Đô, Alan, Perea.
Vissel Kobe: Arai, Lino, Iwanami, Caetano, Nagato, Watanabe, Kuwasaki, Goke, Hamatsu, Hamasaki, Jean Patric.
Dự đoán tỷ số: CAHN 0-0 Vissel Kobe.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/truc-tiep-cahn-vs-vissel-kobe-cup-c1-chau-a-19h15-hom-nay-xay-chac-hang-thu-chat-chiu-co-hoi-post915348.html