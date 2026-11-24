45+4'

Hết giờ!!!

45'

VÀO VÀO VÀO!!! CAHN 1-0 Vissel Kobe

Alan thực chọc khe tinh tế để Stefan Mauk phá bẫy việt vị, thoát xuống vượt qua sự truy cản của 3 trung vệ đối phương. Từ rìa vòng cấm, tiền vệ người Australia tung cú sút cực căng vào góc gần, khiến thủ môn Arai không thể cản phá. Hiệp 1 có 4 phút bù giờ!!!

44'

Vissel Cobe phản công và được hưởng 1 quả đá phạt. Bóng đã được Alan phá lên.

42'

KHÔNG VÀO!!! Alan solo với tốc độ cao và tung ra cú sút cực căng, bóng đi quá bổng và vọt xà, vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số.

37'

NGUY HIỂM !!! Thủ môn Thành Vinh bỏ gôn lao ra nhưng phá trượt bóng, tạo điều kiện cho cầu thủ đội khách đối mặt khung thành bỏ trống. Tuy nhiên, Văn Hậu một lần nữa có mặt đúng lúc để phá bóng giải nguy cho CAHN.

32'

Các chân sút của CAHN khiến hàng thủ của Vissel Kobe liên tục phải làm việc vất vả, tiếc rằng bàn mở tỷ số chưa đến dành cho đại diện V-League trước những cú dứt điểm liên tục của chủ nhà.

29'

CAHN liên tục tạo ra các cú dứt điểm về phía khung thành Vissel Cobe, tiếc là họ chưa thể chuyển hoá các cơ hội thành bàn thắng.

24'

Nguyễn Philip đang bị đau. HLV Polking lại gặp khó khi danh sách chấn thương của CAHN tiếp tục nối dài. Nguyễn Philip đã không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho thủ môn Thành Vinh.

23'

Eric thoát xuống với tốc độ cao và Văn Hậu đã phải nỗ lực hết sức để ngăn cản cầu thủ đối phương, hoá giải mối nguy cho khung thành của Nguyễn Philip.

21'

Lê Phạm Thành Long đang chơi rất tốt và có những đường chuyền hợp lý cho đồng đội ở tuyến trên. CAHN đang chơi sòng phẳng trước đối thủ mạnh.

19'

Tiếp tục là 1 tình huống tấn công nhanh của Vissel Cobe, đã có những sơ hở trong hàng phòng ngự của CAHN. May mắn là trọng tài đã căng cờ báo việt vị với Yuta Goke.

18'

NGUY HIỂM!!! May mắn là Nguyễn Philip đã kịp thời ôm trọn bóng.

16'

CAHN có tình huống phối hợp bất ngờ, tiếc là thủ thành Arai đã đoán được ý đồ và kịp thời ngăn chặn tình huống dứt điểm của cầu thủ chủ nhà.

15'

Vissel Cobe được hưởng 1 quả phạt góc. Yamakawa bật cao đánh đầu nhưng đã bị trung vệ CAHN phá bóng thành công.

13'

KHÔNG VÀO!!! CAHN lại bỏ lỡ cơ hội trong 1 pha không chiến.

11'

KHÔNG VÀO!!! Alan bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m. Alan dứt điểm đưa bóng đi quá thiếu chính xác và chệch khung thành của thủ môn Arai. Quá đáng tiếc cho Alan và CAHN.

10'

Phòng VAR vẫn đang làm việc để xem CAHN có được hưởng quả 11m hay không và cuối cùng quyết định của trọng tài chính đã chính xác.

9'

Stephan Mauk đã có khoảng trống để dứt điểm sau pha kiến tạo của Lê Phạm Thành Long. Tuy nhiên, anh đã ngã trong vòng cấm. CAHN được hưởng 1 quả đã penalty. Alan là người đứng trước bóng.

5'

Vissel Kobe sớm thể hiện ý đồ chơi tấn công. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao.

4'

Perea của CAHN đã rơi vào thế việt vị.

3'

Sau tiếng còi khai cuộc, đội hình của Vissel Kobe lập tức tràn sang phần sân của CAHN để pressing tầm cao nhằm chơi phủ đầu đội chủ nhà. Tuy nhiên, khối đội hình của CAHN vẫn đang thi triển hợp lý để thoát được sức ép từ đội khách.

1'

Hiệp 1 bắt đầu!!!

Đội hình xuất phát CAHN vs Vissel Kobe

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damian Sabater, Văn Đô, Alan, Brayan Perea

Vissel Kobe: Arai, Iwanami, Yamakawa, Nagato, Yuta Goke, Nanasei, Kota Watanabe, Kuwasaki, Ren Komatsu, Erik, Jean Patric