Trực tiếp Bayern Munich vs Arsenal

Màn thư hùng đáng chờ đợi.

Cuộc đối đầu tại Allianz Arena là phép thử quan trọng với cả hai đội, khi Bayern muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng, còn Arsenal hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp ở đấu trường châu Âu.

Bayern có màn chạy đà đầy ấn tượng khi đánh bại RB Leipzig 6-1 tại Bundesliga cuối tuần qua. Luis Diaz lập hat-trick, trong khi Aleksandar Pavlovic, Michael Olise và Harry Kane cùng ghi bàn. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Vincent Kompany vượt Dortmund để chiếm ngôi đầu Bundesliga, đồng thời tạo cú hích tinh thần trước cuộc tiếp đón Arsenal.

Dù vậy, Bayern vẫn cần cải thiện sự ổn định tại Champions League. Trận hòa 3-3 trước Viking ở lượt đấu gần nhất khiến đại diện Đức đánh rơi điểm số quan trọng và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng phân hạng. Tiếp đón Arsenal là cơ hội để đội chủ nhà khẳng định vị thế, đồng thời củng cố hy vọng giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Arsenal cũng có lý do để tự tin khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên trước Napoli và Lille. Tại Premier League, đội bóng của HLV Mikel Arteta giành 6 chiến thắng sau 7 vòng đấu, qua đó đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Nottingham cuối tuần qua cho thấy hàng công "Pháo thủ" chưa phải lúc nào cũng duy trì được sự sắc bén.

Bayern có lợi thế được chơi trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu mang đến lợi thế tâm lý cho Bayern. Trong 6 lần chạm trán gần nhất được đề cập, Arteta chỉ một lần đánh bại đại diện Đức. Tuy nhiên, Arsenal vẫn có cơ sở hướng đến kết quả tích cực nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội trước khung thành đối phương.

Về lực lượng, Bayern thiếu thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Jamal Musiala vì chấn thương, trong khi Michael Olise bị treo giò. Sự trở lại của Serge Gnabry giúp Kompany có thêm lựa chọn trên hàng công.

Arsenal cũng gặp khó khăn về nhân sự khi William Saliba, Piero Hincapie và Christos Tzolis chưa thể thi đấu vì chấn thương. Những sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đến phương án chiến thuật của Arteta trong chuyến làm khách đầy thử thách tại Munich.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm trước Leipzig, Bayern có cơ sở đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, Arsenal sở hữu phong độ châu Âu ấn tượng và đủ khả năng tạo ra thế trận cân bằng. Bản lĩnh ở những thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc đại chiến này.