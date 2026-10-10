[Trực tiếp] 'Bản giao hưởng Hà Nội' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

Với ba chương “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”, đêm nhạc kết nối những trang sử hào hùng với nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội, đồng thời thể hiện niềm tin vào tương lai Thủ đô.

Trân trọng mời bạn đọc theo dõi trực tiếp chương trình.

HNMO