[Trực tiếp] 'Bản giao hưởng Hà Nội' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Vào 20 giờ hôm nay (10-10), tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long” đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh vẻ đẹp Thủ đô và gửi gắm khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.
Chương trình do UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.
Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.
Với ba chương “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”, đêm nhạc kết nối những trang sử hào hùng với nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội, đồng thời thể hiện niềm tin vào tương lai Thủ đô.
Trân trọng mời bạn đọc theo dõi trực tiếp chương trình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truc-tiep-ban-giao-huong-ha-noi-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-1760501.html