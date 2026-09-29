Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Việt Nam giành HCV cầu mây

Kết quả chung kết cầu mây (đôi nữ) Việt Nam vs Philippines

Đoàn thể thao Việt Nam có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng ASIAD 2026 liên tục theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Tính đến ngày 29/9, Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 132 HCV. Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt giữ 2 vị trí tiếp theo. Thứ hạng các đoàn thể thao như sau (top 10/45):

Đoàn thể thao Việt Nam có HCV thứ hai

Khánh Ly phát cầu ghi điểm trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines ở chung kết cầu mây đôi nữ.

Cầu mây ASIAD 2026 - Chung kết đôi nữ

S1

S2

S3

Việt Nam

2

15

15

Philippines

0

8

4

Cách biệt tiếp tục được nới rộng, chạm mốc 8 điểm. Đội tuyển Việt Nam ở rất gần tấm huy chương vàng.

Đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ (7-1).

Đội tuyển Việt Nam sớm tạo ra cách biệt về điểm số (4-1). Đối thủ mới ghi được 1 điểm trong hiệp 2 từ pha phạm quy của Khánh Ly.

Đội tuyển Việt Nam thắng trong hiệp đầu tiên với tỷ số 15-8. Thu Trang phòng thủ tốt, trong khi những pha dứt điểm của Khánh Ly khiến đối thủ không thể chống đỡ.

Đội tuyển Việt Nam tiến thêm 1 bước đến gần tấm huy chương vàng. (Ảnh: Tam Ninh)

Đội tuyển Việt Nam vẫn xử lý tốt ở các tình huống, ít sai sót và duy trì cách biệt 4-5 điểm.

Tình huống khiếu nại đầu tiên của trận đấu đến từ đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trọng tài vẫn dành điểm cho Philippines sau khi xác định bóng chưa ra ngoài vạch.

Đội Philippines hội ý. Cách biệt lúc này là 5 điểm. Khánh Ly, Thu Trang ghi điểm đều và không ở thế bất lợi khi giao cầu.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tạo ra cách biệt 2-3 điểm.

Trận đấu bắt đầu. Đội Philippines giao cầu. Khánh Ly ghi điểm đầu tiên.

Ban tổ chức thông báo trận đấu bị lùi lịch vì lý do kỹ thuật. Các vận động viên của 2 đội tiếp tục khởi động tại nhà thi đấu Mizuho Park (Nagoya, Nhật Bản).

Chung kết cầu mây nữ: Việt Nam vs Philippines

Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly là 2 vận động viên thi đấu chính của đội tuyển Việt Nam. Lê Thị Hồng Liên - nhân tố tạo ra bước ngoặt quan trọng ở trận bán kết khi được tung vào sân - tiếp tục đóng vai trò dự bị.

Hy vọng giành huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 29/9 đổ dồn lên vai 3 vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang ở bộ môn cầu mây. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết nội dung đôi nữ là Philippines.

Nhiệm vụ của đội tuyển cầu mây rất quan trọng trong bối cảnh đoàn thể thao Việt Nam “khát” huy chương vàng tại ASIAD 2026.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 29/9

Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 29/9

Bóng chuyền trong nhà nam

08:00 - Vòng bảng D: Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc)

Bóng chuyền bãi biển nam

07:00 - Vòng 1/16: Việt Nam - Qatar

12:00 - Vòng 1/16: Việt Nam - Nhật Bản

Bắn cung

06:15 - Cung 1 dây nam, vòng 1/24: Nguyễn Minh Đức - Tajikistan

07:00 - Cung 1 dây nam, vòng 1/16: Nguyễn Duy - Malaysia

11:15 - Cung 1 dây nữ, vòng 1/16: Hoàng Phương Thảo - Ấn Độ

11:15 - Cung 1 dây nữ, vòng 1/16: Lộc Thị Đào - Qatar

Cầu mây

07:00 - Đôi nữ, chung kết: Việt Nam - Philippines

Bắn súng

07:40 - 25m súng ngắn bắn nhanh nam, vòng loại: Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành

Điền kinh

17:05 - Nhảy cao nữ, chung kết: Dương Thị Thảo

19:05 - Tiếp sức 4 x 400m nữ, chung kết: Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Lê Thị Tuyết Mai

19:17 - Tiếp sức 4 x 400m nam, chung kết: Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn

Kurash

07:30 - Nữ 87kg, vòng loại: Trần Thị Thanh Thủy, Dương Thanh Thanh

12:00 - Nữ 87kg, bán kết/chung kết

Thể thao điện tử (Esports)

07:00 - PUBG MOBILE, tính điểm: Phạm Văn Hiếu, Phạm Văn Trung, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Ngọc Thiện, Võ Minh Thắng

07:00 - Liên Minh Huyền Thoại (LOL Esports), vòng bảng: Việt Nam - Ả Rập Saudi09:30 - Liên Minh Huyền Thoại (LOL Esports), vòng bảng: Việt Nam - Malaysia

11:30 - Identity V, vòng bảng: Việt Nam - Malaysia

12:00 - Liên Minh Huyền Thoại (LOL Esports), vòng bảng: Việt Nam - UAE