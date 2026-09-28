Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay (28/9): Việt Nam có huy chương

Trong ngày thi đấu 27/9 của Asiad 2026, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục không giành được tấm huy chương nào nên không cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Đại hội, đoàn TTVN tranh tài ở 7 môn. Tâm điểm của đoàn TTVN là màn tranh tài của các cô gái ở nội dung 4x100m tiếp sức (điền kinh). Bộ tứ Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ thi đấu ấn tượng khi cán đích thứ ba tại lượt chạy vòng loại với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết.

Ở môn bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh tạm xếp thứ 3 sau bắn chậm. Cô cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung bước vào phần thi súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh để xét thành tích tính huy chương.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (17): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Nguyễn Văn Nhận, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây).

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28/09/2026 | 15:51

Bóng chuyền

Sau thất bại trước Ấn Độ trong ngày ra quân, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục thua 0-3 trước Qatar (23/25, 26/28, 19/25). Với kết quả này, thầy trò HLV Federico Rampazzo không thể giành vé vào tứ kết Asiad. Ở lượt cuối vòng bảng, Ngọc Thuân và các đồng đội gặp Hong Kong (Trung Quốc).

Ảnh: Vietcontent

Thu gọn

28/09/2026 | 14:46

Cầu mây

Tuyển cầu mây regu nam Việt Nam dù thi đất rất cố gắng nhưng để thua 0-2 (7/15, 6/15) trước Thái Lan ở bán kết, lỡ tấm vé vào chung kết. Do môn cầu mây không tổ chức trận tranh hạng Ba nên các VĐV nhận HCĐ. Đây là tấm huy chương sau hơn 2 ngày thi đấu "trắng huy chương" của đoàn TTVN.

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Boxing

Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh giành chiến thắng thuyết phục trước Khoshkhabar Oghani Parmida của Iran tại vòng tứ kết hạng cân 75kg nữ, giành quyền vào bán kết. Như vậy, VĐV Việt Nam cầm chắc tấm HCĐ Asiad.

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28/09/2026 | 12:59

Cầu mây

Tuyển cầu mây nữ Việt Nam (nội dung đôi nữ) thi đấu áp đảo, giành chiến thắng 15-6, 15-13 trước Hàn Quốc, vào chung kết tranh HCV Asiad với Philippines - đội thắng Lào 2-0 trong cặp bán kết còn lại.

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28/09/2026 | 12:42

Bắn súng

Sau 9 lượt bắn, Thu Vinh phải chấp nhận dừng bước ở vị trí thứ 4 chung cuộc khi kém đối thủ xếp ngay trên là Singh Esha (Ấn Độ) đúng 1 điểm (31 điểm).

Thu gọn

28/09/2026 | 12:29

Bắn súng

Ở loạt thứ tư, xạ thủ Trịnh Thu Vinh bắn trúng cả 5/5 viên, qua đó tiếp tục thi đấu, tranh huy chương. Sau loạt thứ 8, Thu Vinh vươn lên vị trí thứ 2 với 28 điểm.

Ảnh: Tam Ninh

Thu gọn

28/09/2026 | 12:17

Bắn súng

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh thi đấu chung kết nội dung cá nhân súng ngắn 25m nữ. Mỗi xạ thủ có 3 giây để bắn loạt đạn 5 viên (bắn nhanh). Từ loạt đạn thứ 4 trở đi, VĐV có điểm thấp nhất sẽ bị loại dần cho đến khi chỉ còn 2 người cuối cùng tranh HCV.

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28/09/2026 | 11:26

Cầu mây

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia giúp đội Việt Nam nội dung đôi nữ đứng nhì bảng, gặp Hàn Quốc ở bán kết. Ở nội dung regu (3 người) nam, đội Việt Nam cũng vào bán kết gặp Thái Lan. Do môn cầu mây không thi đấu trận tranh hạng Ba nên chắc chắn cầu mây Việt Nam sẽ có ít nhất 2 tấm HCĐ.

Thu gọn

28/09/2026 | 11:12

Boxing

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đánh bại đối thủ Bak Chorong (Hàn Quốc) với tỷ số 5-0 tại vòng tứ kết hạng cân 51kg nữ, giành quyền vào bán kết, qua đó đó chắc chắn có ít nhất 1 tấm HCĐ do môn boxing không thi đấu trận tranh hạng Ba.

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28/09/2026 | 10:41

Bắn súng

Dù nội dung đồng đội "hụt" HCĐ nhưng bắn súng Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh huy chương cá nhân của Trịnh Thu Vinh. Xạ thủ Việt Nam xếp thứ 3 vòng loại với thành tích 585 điểm, kém 2 điểm với VĐV đứng đầu của Iran, kém 1 điểm VĐV đứng thứ 2 người Trung Quốc. Chung kết cá nhân diễn ra vào lúc 12h15.

Thu gọn

28/09/2026 | 10:35

Bắn súng

Thùy Dung có 5 lượt bắn tốt, tuy nhiên ở 10 viên cuối cùng cô gặp vấn đề về tâm lý, chỉ đạt 87 điểm, qua đó giành số điểm 560 ở nội dung bắn nhanh. Với kết quả này, tính tổng thành tích 3 VĐV Trịnh Thu Vinh, Thùy Trang và Thùy Dung, Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc với 1732 điểm. Rất đáng tiếc cho các xạ thủ Việt Nam khi chỉ kém tấm HCĐ 2 điểm. Giành HCV đồng đội là đội Trung Quốc.

Ảnh: Tam Ninh

Thu gọn

28/09/2026 | 10:17

Bắn súng

Nguyễn Thùy Dung bước vào loạt bắn nhanh. Với việc Trịnh Thu Vinh xếp thứ 2, đội Việt Nam hoàn toàn có hy vọng tranh huy chương.

Ảnh: Tam Ninh

Thu gọn

28/09/2026 | 09:57

Bắn súng

VĐV người Hàn Quốc Yang Ji In bật khóc vì xếp sau Thu Vinh. Cô đứng thứ 16 ở vòng loại với tổng điểm 2 phần thi bắn chậm và bắn nhanh là 575. Đây là xạ thủ giành HCV Olympic 2024.

Ảnh: Tam Ninh

Thu gọn

28/09/2026 | 09:43

Bắn súng

Trịnh Thu Vinh đạt 294 điểm ở phần thi bắn nhanh và đạt tổng điểm 2 phần thi (bắn nhanh và bắn chậm) là 585. Kết quả này giúp Thu Vinh tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH cá nhân, chỉ xếp sau xạ thủ người Iran (587 điểm).

Thu gọn

28/09/2026 | 09:39

Bắn súng

Trịnh Thu Vinh đang thi đấu ở nội dung súng ngắn 25m bắn nhanh. Trong 10 viên bắn đầu tiên, xạ thủ Việt Nam xuất sắc ghi được 97 điểm, tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 trong lượt bắn của mình.

Ảnh: Tam Ninh

Thu gọn

28/09/2026 | 09:02

Bắn súng

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang kết thúc bài thi bắn nhanh của nội dung 25 m súng ngắn nữ với tổng điểm là 578, xếp hạng 10.

Ảnh: Tam Ninh

Thu gọn

28/09/2026 | 07:58

Bắn cung

Ở nội dung cung 3 dây nam vòng 1/16, Đặng Công Đức giành chiến thắng 29-28 trước đối thủ Mông Cổ, trong khi Nguyễn Văn Đầy thua 29-30 trước đối thủ Malaysia.

Thu gọn

28/09/2026 | 07:57

Cầu mây

Đội Việt Nam nội dung đôi nữ giành chiến thắng 2-0 (15/8, 15/3) trước Malaysia ở vòng bảng. Đây là nội dung mà Việt Nam có quyền hy vọng tranh chấp huy chương Asiad 2026 khi từng giành HCV thế giới.

Thu gọn

28/09/2026 | 07:39

7h30

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN tranh tài ở 7 môn thi đấu, với hy vọng lớn nhất ở môn bắn súng và điền kinh. Với bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng thứ ba trên BXH với tổng điểm 291 sau phần thi súng ngắn 25m bắn chậm. Cô bước vào phần thi bắn nhanh để quyết định kết quả chung cuộc vào sáng 28/9. Còn ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, 4 VĐV Việt Nam thi chung kết lúc 20h02 với quyết tâm giành huy chương.

Thu gọn

28/09/2026 | 07:38

7h00

Trong ngày thi đấu 27/9, đoàn TTVN không giành thêm huy chương nào, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 2026 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Thu gọn

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