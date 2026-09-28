Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 28/9: Tuyển cầu mây nữ vào chung kết

Vận động viên người Trung Quốc Xiao Jiaruixuan (Tiêu Gia Nhuế Huyên) thắng trong loạt chung kết và giành huy chương vàng.

Kim Hyon-suk (Triều Tiên) giành huy chương đồng, Esha Singh (Ấn Độ) và Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) tranh huy chương vàng.

Lượt 5

Trịnh Thu Vinh không giành đủ điểm để lọt vào top 3, mất cơ hội giành huy chương.

Lượt 4

Thu Vinh bắn không tốt ở lượt 4, rơi xuống vị trí thứ 4.

Kết quả lượt 4.

Lượt 3

Thu Vinh vươn lên vị trí thứ hai với 29 điểm, vận động viên Iran bị loại.

Thành tích của Thu Vinh sau lượt 3.

Lượt 2

Thu Vinh bắn xuất sắc ở lượt 2, vận động viên Hàn Quốc bị loại.

Kết quả lượt 2.

Ở loạt bắt đầu tiên, vận động viên Hàn Quốc xếp cuối cùng, Thu Vinh bắn chính xác 3 lượt.

Kết quả lượt đầu tiên.

Thể thức thi đấu

Ở loạt bắn chung kết, các vận động viên thi đấu theo thể thức bắn nhanh, mỗi loạt 5 viên. Các vận động viên có 3 giây để bắn. Từ loạt thứ 4 trở đi, người có điểm thấp nhất bị loại cho đến chỉ có 2 người bắn tranh HCV.

Trịnh Thu Vinh vào chung kết

Sau khi chưa thể giành huy chương vàng ở những nội dung trước, Trịnh Thu Vinh bước vào nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Đây là nội dung mà các xạ thủ phải thực hiện hai bài thi bắn nhanh và bắn chậm trong hai ngày riêng biệt.

Sau khi kết thúc vòng loại, các vận động viên vào chung kết cá nhân còn điểm tổng vòng loại của các vận động viên cùng quốc gia được tính làm điểm tranh huy chương đồng đội.

Thu Vinh tranh huy chương vàng.

Trong bài bắn chậm ngày 27/9, Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của Việt Nam đạt 291 điểm, tạm xếp vị trí thứ 3 cá nhân. Sáng 28/9, Trịnh Thu Vinh tiếp tục thi đấu ổn định và đạt 294 điểm, nâng tổng điểm vòng loại lên 585 điểm và đứng thứ 3 chung cuộc để giành vé vào chung kết.

Khép lại vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ, Việt Nam chỉ có Trịnh Thu Vinh giành vé vào chung kết khi xếp hạng 3 chung cuộc. Ở nội dung đồng đội, bắn súng Việt Nam lỡ tấm huy chương khi xếp hạng 4 chung cuộc.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất (Top 10)

Cập nhật 12h ngày 28/9.