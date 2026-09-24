Trực tiếp Asiad 20 ngày thi đấu 24/9: Việt Nam giành thêm 1 HCĐ

24/09/2026 08:54

report Việt Nam giành thêm 1 HCĐ

Ở trận chung kết Rowing nội dung 4 mái chèo đơn hạng nặng 2000 mét, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây 86, sau Uzbekistan và Trung Quốc. Đội giành HCĐ.

ảnh: T.N

24/09/2026 08:41

report Rowing hụt huy chương ở chung kết Asiad 20

Ở trận chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ môn Rowing vừa kết thúc, cặp VĐV Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo chỉ về đích thứ tư. Cả 2 đạt thành tích 7 phút 10 giây 19, không thể giành huy chương.

24/09/2026 08:25

report Tuyển tiếp sức 4x400 hỗn hợp Việt Nam đứng thứ nhì đợt chạy vòng loại

Tại vòng loại nội dung 4x400 hỗn hợp, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ nhì đợt chạy của mình với thành tích 3 phút 16,08 giây. Do đây mới chỉ là vòng loại nên có cảm giác các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang "giữ bài" vì dù sao, các tuyển thủ đã đạt mục tiêu vào chung kết. Trận đấu tranh HCV sẽ diễn ra lúc 20h15 tối nay theo giờ Việt Nam.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc vươn lên giành vị trí thứ 2

24/09/2026 08:05

report Đinh Văn Tâm thua võ sỹ Trung Quốc, nhận HCB

Trong trận chung kết tán thủ Wushu hạng cân 56 kg vừa diễn ra, Đinh Văn Tâm đã thua Ou Jiaming, nhà vô địch thế giới của Trung Quốc với tỷ số cách biệt. Dù thất bại nhưng màn thể hiện của võ sỹ Việt Nam vẫn là rất ấn tượng. Anh giành thêm 1 HCB, giúp thể thao Việt Nam vươn lên tạm dẫn thứ 18 toàn đoàn.

Ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Asiad 20 khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 tấm HCĐ. Thành tích quý giá này đến từ sự tỏa sáng của hai bộ môn thế mạnh là bắn súng và wushu, qua đó nâng tổng số huy chương của đoàn lên 1 HCV và 8 HCĐ, giữ vững vị trí trong Tốp 20 bảng tổng sắp.

Bắn súng là môn đầu tiên mang về tin vui mở màn cho thể thao nước nhà. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy và Nguyễn Thùy Trang đã thi đấu bản lĩnh, phối hợp chặt chẽ để đem về tấm HCĐ danh giá, chỉ xếp sau hai cường quốc bắn súng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, gương mặt trẻ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang còn tạo dấu ấn đậm nét khi giành điểm số xuất sắc ở vòng loại (577 điểm) để bước vào loạt bắn chung kết cá nhân, trước khi khép lại hành trình đáng khen ở vị trí thứ 6 châu lục.

Buổi chiều tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của đội tuyển wushu với 4 tấm HCĐ cùng một tấm vé vào chung kết. Điểm nhấn xúc động nhất thuộc về “hoa khôi wushu” Dương Thúy Vi. Tại kỳ Asiad ở tuổi 33, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng. Cô đạt tổng điểm 19,413 để vươn lên giành tấm HCĐ chung cuộc nội dung taolu kết hợp.

Thúy Vi vừa giành thêm HCĐ Asia

Không khí thi đấu càng trở nên sôi sục khi bước sang các trận bán kết tán thủ (đối kháng). Trước những đối thủ rất mạnh của châu lục, ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đã thi đấu kiên cường, quả cảm trước khi dừng bước và cùng nhận HCĐ.

Điểm sáng lớn nhất ngày thi đấu gọi tên võ sĩ Đinh Văn Tâm ở hạng cân 56kg nam. Bằng chiến thuật hợp lý và lối đánh dũng mãnh, anh đã xuất sắc đánh bại đối thủ Sinaga Fereddy ở bán kết để thẳng tiến vào trận chung kết, qua đó chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCB. Anh tiếp tục thắp sáng hy vọng “đổi màu huy chương” thành vàng cho wushu Việt Nam.

Sáng nay, Đinh Văn Tâm sẽ bước vào trận chung kết gặp đối thủ mạnh Ou Jiaming. Đây là cái tên sừng sỏ khi VĐV Trung Quốc này từng vô địch thế giới. Nhưng sân đấu vẫn luôn có chỗ cho bất ngờ. Hãy chờ một kết cục mỹ mãn từ VĐV wushu Việt Nam.