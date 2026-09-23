Trực tiếp Asiad 20 ngày 23/9: Thùy Trang đứng hạng 6 ở loạt bắn chung kết

23/09/2026 10:53

report Thùy Trang dừng bước ở chung kết 10m súng ngắn nữ

Cú bắn mới nhất của Thùy Trang chỉ đạt 9,2 điểm - thành tích không tốt. Xạ thủ Việt Nam thất vọng ngay sau cú bắn và biết rõ cơ hội trụ lại cuộc đua không nhiều. Sau đó, đối thủ bắn 10,3 điểm, vượt qua Thùy Trang để tiếp tục các loạt bắn. VĐV của chúng ta xếp thứ 6 chung cuộc và dừng bước tại chung kết.

23/09/2026 10:51

report So tài căng thẳng ở chung kết 10m súng ngắn nữ

Hai VĐV của Iran và Kazakhstan đã bị loại. Thùy Trang đang ở vị trí cận kề bị loại.

23/09/2026 10:43

report Thùy Trang rơi xuống thứ 7 sau lượt 2

Tình thế đang khó khăn cho xạ thủ Việt Nam ở trận chung kết 10m súng ngắn cá nhân nữ. Ảnh: Bùi Lượng.

23/09/2026 10:37

report Bắn súng: Thùy Trang đứng thứ 4 sau lượt bắn đầu tiên

23/09/2026 10:29

report Các đối thủ của Thùy Trang ở chung kết

Các xạ thủ Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 ứng viên nặng ký cho HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ. Cùng chờ đợi vào phong độ xuất sắc của Thùy Trang để cạnh tranh tấm huy chương, thậm chí là đổi màu huy chương cho bắn súng Việt Nam ở Asiad 20.

23/09/2026 10:12

report Bắn súng: Thu Trang chuẩn bị tranh tài ở chung kết

23/09/2026 09:21

report Bắn súng giành thêm HCĐ cho TTVN

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành HCĐ đồng đội ở nội dung 10m súng ngắn nữ. Riêng Nguyễn Thùy Trang bước vào chung kết và tiếp tục tranh huy chương cá nhân.

23/09/2026 09:14

report Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên góp mặt ở chung kết 400m hỗn hợp nữ

Kình ngư trẻ của Việt Nam xếp hạng 5 tại vòng loại với thành tích 4 phút 50 giây 21. Cơ hội để Mỹ Tiên cạnh tranh huy chương ở nội dung này là không cao, nhưng thành tích vẫn đáng được khích lệ.

23/09/2026 09:10

report Karate: Đội kata đồng đội nam không thể giành HCĐ

Bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang thua sát nút đối thủ Malaysia. Đội kata nam không thể giành HCĐ để khép lại kỳ Á vận hội 2026 thành công cho tuyển Karate Việt Nam.

23/09/2026 09:07

report Bắn súng: Thùy Trang vào chung kết 10m súng ngắn cá nhân nữ

Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, xếp hạng 5 ở vòng loại, giành quyền vào chung kết. Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, xếp thứ 11. Xạ thủ còn lại của Việt Nam là Bùi Thúy Thu Thủy giành 568 điểm, xếp hạng 25.

23/09/2026 08:57

report Karate: Kata đồng đội nam tranh HCĐ với Malaysia

Quang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang đang thực hiện bài thi để tranh HCĐ.

23/09/2026 08:53

report Bơi: Thúy Hiền hoàn thành đường đua 100m ếch

Kình ngư Việt Nam về thứ 5 ở lượt 2, vòng loại 100m ếch với thành tích 1 phút 12 giây 58. Kết thúc vòng loại, Thúy Hiền đứng thứ 14 và cách rất xa thành tích để vào chung kết.

23/09/2026 08:39

report Bắn súng: Thu Vinh và các xạ thủ Việt Nam bắt đầu thi vòng loại 10m súng ngắn cá nhân nữ

Ảnh: Bùi Lượng.

23/09/2026 08:22

report Wushu: Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi kiếm thuật

Võ sỹ Việt Nam đạt 9.703 điểm, đứng thứ 4 sau các VĐV Trung Quốc (9.773 điểm), Nhật Bản (9.720) và Indonesia (9.703). Dương Thúy Vi và đối thủ sẽ tiếp tục bài thi thương thuật để tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Trong ngày thi đấu 22/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV danh giá ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate do công của bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm. Đó là tấm HCV nằm trong dự tính của TTVN, mở hàng cho kỳ Á vận hội hứa hẹn chinh phục ít nhất 4 HCV.

Hôm nay, TTVN bước vào ngày thi đấu trọng điểm với một loạt nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương. Chúng ta chắc chắn giành thêm 4 HCĐ ở nội dung tán thủ, môn wushu và mục tiêu sẽ cạnh tranh HCB, thậm chí là HCV.

Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở vòng loại súng ngắn cá nhân nữ. Trong số này, Trịnh Thu Vinh gánh trên vai hy vọng lớn nhất để giúp bắn súng Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Asiad 20.

Rowing khởi tranh với loạt nội dung vòng loại diễn ra trong sáng và chiều nay. Tại Asiad 19, rowing giành 3 HCĐ ở các nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền 4 nữ và thuyền 8 nữ. Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông sẽ tranh tài ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo và được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.

Tâm điểm cạnh tranh huy chương của TTVN tiếp tục đến từ các trận bán kết của wushu (tán thủ), nơi Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên xuất trận. Dương Thúy Vi tranh tài ở 2 nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật nữ.

Trên đường đua xanh, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Việt Tường, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục cạnh tranh ở vòng loại. Khả năng tranh chấp huy chương ở các nội dung bơi trong ngày 23/9 của VĐV Việt Nam không cao.