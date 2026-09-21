Trực tiếp Asiad 20 ngày 21/9: Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết 200m hỗn hợp nữ

21/09/2026 09:40

report Bắn súng: Việt Nam không có đại diện ở chung kết súng trường hơi cá nhân nam

Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang dừng bước từ vòng loại. Việt Dũng (637 điểm) là xạ thủ đạt thành tích tốt nhất trong bộ ba của Việt Nam nhưng chỉ đứng thứ 15. Xét thành tích đồng đội, Việt Nam đứng hạng 8.

21/09/2026 09:33

report Bơi: Đội 4x200m hỗn hợp nam vào chung kết

Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc tiến vào chung kết nội dung hấp dẫn bậc nhất ở đường đua xanh. Tại đây, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những ứng cử viên hàng đầu. Vị trí thứ 4 cũng là thành tích của đội bơi 4x200m hỗn hợp nam Việt Nam tại Asiad 19.

21/09/2026 09:31

report Bơi: Hưng Nguyên, Viết Tường, Huy Hoàng và Nguyễn Quốc tranh tài vòng loại 4x200m tự do

Bộ tứ kình ngư của Việt Nam xếp hạng nhì ở lượt vòng loại đầu tiên, xếp sau Hàn Quốc với thành tích 7 phút 21 giây 62.

21/09/2026 09:08

report Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết 200m hỗn hợp nữ

Đây là thành tích tốt của nữ kình ngư Việt Nam. Ở nội dung này, khả năng cạnh tranh huy chương của bơi Việt Nam rất thấp.

21/09/2026 08:54

report Bơi: Phạm Thanh Bảo không vào chung kết 100m ếch

Thanh Bảo chỉ nằm trong nhóm 2 VĐV dự phòng cho chung kết. Trong trường hợp có VĐV bỏ thi hoặc gặp sự cố, Thanh Bảo được chọn thay thế.

21/09/2026 08:46

report Bơi: Phạm Thanh Bảo thi vòng loại 100m ếch

Phạm Thanh Bảo về đích thứ 3 trong nhóm thứ 2 thi đấu vòng loại, đạt thành tích 1 phút 0 giây 85.

21/09/2026 08:43

report Karate: Minh Đức thắng đối thủ Campuchia

Tại vòng 16 nội dung kata đơn nam, võ sỹ Phạm Minh Đức đánh bại đối thủ Campuchia với tỷ số 3-2.

21/09/2026 08:36

report Wushu: Nguyễn Trọng Lâm về thứ 5 nội dung Thái cực quyền

Thêm một nội dung của wushu trôi qua và võ sỹ Việt Nam không nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương.

21/09/2026 08:18

report Thể dục dụng cụ: Trần Đình Vương hoàn thành nội dung xà đơn

VĐV Việt Nam hoàn thành khá tốt bài thi. Các động tác không quá khó nhưng chuẩn mực và ít lỗi.

21/09/2026 07:46

report Wushu: Nguyễn Thị Hiền hoàn thành bài thi ở chung kết

Võ sỹ Việt Nam cạnh tranh huy chương tại chung kết trường quyền nữ. Nguyễn Thị Hiền đạt 9.573 điểm, đứng hạng 14/16. VĐV Hồng Kông Trung Quốc giành HCV ở nội dung này. Ảnh: Tam Ninh.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn TTVN giành 2 HCĐ ở môn teqball và karate. Ở trận tranh HCĐ đôi nam nữ teqball, cặp Minh Tân và Gia Nghi xuất sắc đánh bại Ấn Độ. Sau đó, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi mang về HCĐ quý giá cho karate. Đó là kết quả nằm trong dự tính, tạo bước khởi động trơn tru cho đoàn TTVN.

Trong sáng 21/9, các VĐV Việt Nam xuất trận ở nhiều nội dung vòng loại của bơi. Phạm Thanh Bảo (100m ếch), Võ Thị Mỹ Tiên (200m hỗn hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tưởng và Trần Văn Nguyễn Đức (4x200m tự do nam) sẽ nỗ lực tìm kiếm một suất góp mặt tại chung kết.

Đội bóng chuyền nữ chơi trận phân hạng 5-8. Đội bóng chuyền bãi biển nam cũng xuất trận. Tương tự là đội boxing, khởi đầu với trận đấu của Nguyễn Đức Ngọc ở hạng cân 70kg.

Tâm điểm của buổi sáng đổ dồn vào bắn súng, nơi Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang cạnh tranh vòng loại nội dung súng trường cá nhân. Sau đó, các VĐV tiếp tục bắn loạt đạn chung kết và cạnh tranh huy chương. Ở karate, Phạm Minh Đức, Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly tranh tài trong ngày hôm nay.

Niềm hy vọng số 1 đặt vào wushu, nơi Nguyễn Thị Hiền (trường quyền nữ), Nguyễn Trọng Lâm (thái cực quyền nam, thái cực kiếm), Nguyễn Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ) lần lượt ra quân. Cùng hy vọng các VĐV wushu mang về nhiều tấm huy chương cho TTVN, trong đó có HCV để mở hàng ở kỳ Á vận hội 2026.

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận quyết định với Thái Lan tại bảng E môn bóng đá nam tại Asiad 20.

Bảng xếp hạng huy chương ngày 20/9