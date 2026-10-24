Trực tiếp Arsenal vs Everton 2-0 (H2): Pháo thủ gia tăng cách biệt

24/10/2026 22:32

report VÀO!!! Arsenal nâng tỷ số lên 2-0

68': Từ quả tạt của Ben White, Gabriel bật cao đánh đầu tung lưới Everton, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

24/10/2026 22:28

report Arsenal thay ba cầu thủ.

67': Guimaraes, Havertz và Calafiori vào sân, thay thế cho Merino, Gyokeres và Lewis-Skelly.

24/10/2026 22:26

yellow Thẻ vàng liên tiếp

65': HLV Mikel Arteta nhận thẻ vàng vì rời khỏi khu vực kỹ thuật.

Trong tình huống sau đó,Garner của Everton bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Merino.

24/10/2026 22:24

report Không được!

61': Thủ thànhPickford bắt dính quả tạt căng của Eze bên phía Arsenal.

24/10/2026 22:19

report Thẻ vàng

59': Lewis-Skelly của Arsenal nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi khiến Johnson ngã.

24/10/2026 22:15

report Gabriel tỏ ra rất đau

56': Từ quả tạt của Dewsbury-Hall bên phía Everton, Gabriel nỗ lực cản bóng và ngã đập đầu gối xuống sân. Trung vệ người Brazil tỏ ra đau đớn và lập tức giơ tay nhờ sự giúp đỡ của y tế.

24/10/2026 22:13

report Everton gây sức ép

52': George tạt bóng vào vòng cấm Arsenal, buộc Raya phải đẩy bóng cứu thua.

24/10/2026 22:10

report Không được!

48': Rohl tạt bóng vào vòng cấm Arsenal, khiến Raya phải vội lùi về. Thủ môn Arsenal không thể chạm bóng, nhưng cú tạt đưa bóng đi chệch cột xa.

24/10/2026 22:04

foul Hiệp 2 bắt đầu

46': Hai đội chưa có sự điều chỉnh nhân sự.

24/10/2026 21:50

foul Hết hiệp 1

45+2': Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal.

24/10/2026 21:48

yellow Thẻ vàng

45+1': Mykolenko của Everton nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với White.

24/10/2026 21:47

report Bù giờ hiệp 1

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

24/10/2026 21:46

report Nguy hiểm!

44': White đánh đầu chuyền về cho Raya quá nhẹ. Barry đọc tình huống và lao tới cố chích bóng qua người thủ thành Arsenal, nhưng không thắng được phản xạ nhanh của anh.

24/10/2026 21:42

report Không được!

40': Odegaard bị vây giữa dàn cầu thủ Everton nhưng vẫn khéo léo xoay xở để tìm khoảng trống dứt điểm. Cú sút trong tư thế khó, chạm người Mykolenko bật ra.

24/10/2026 21:39

report Thủ thành Pickford chơi tập trung

35':Thủ thànhPickford đấm bóng, phá hai quả tạt của các cầu thủ Arsenal, trước khi Eze tung cú sút từ sát rìa vòng cấm. Bóng chạm người hậu vệ Everton rồi đi hết đường biên ngang.

24/10/2026 21:34

report Lại là Madueke!

30': Madueke khống chế gọn pha phá bóng bằng đầu của hàng thủ Everton rồi xoay người bắt vô-lê. Cú dứt điểm rất ngọt khi bóng vừa rơi xuống, nhưng chỉ đi vào mặt lưới bên ngoài khung thành Everton.

24/10/2026 21:31

report Madueke cần làm tốt hơn

28': Madueke có cơ hội khá thuận lợi, nhưng cú sút căng của anh lại đi chệch cột dọc khung thành Everton.

24/10/2026 21:26

report Eze sút chệch cột dọc

24': Rice dẫn bóng lên phía trước rồi chuyền cho Lewis-Skelly. Hậu vệ biên này lập tức nhả bóng để Eze dứt điểm vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Everton.

24/10/2026 21:23

report Không được!

19': Đội trưởng Arsenal Odegaard có khoảng trống trong vòng cấm nhưng không dứt điểm, mà chọn đánh gót cho Madueke. Sau tình huống lộn xộn, bóng bật trở lại chân tiền vệ người Na Uy, nhưng cú sút ở tư thế khó hơn bị hàng thủ Everton chặn lại.

24/10/2026 21:20

report Cơ hội cho Everton

17': Everton phối hợp khá mạch lạc, đưa bóng từ cánh phải sang cánh trái, mở ra cơ hội để George đối đầu với White trong tình huống một chọi một. George ngoặt bóng rồi dứt điểm, nhưng bóng chạm hậu vệ Arsenal đi hết đường biên ngang.

24/10/2026 21:13

report Thủ thành Raya cứu thua

11': Cú sút của Garner từ khoảng 20m chạm người đổi hướng, buộc thủ thành Raya của Arsenal phải xử lý hai nhịp mới ôm gọn bóng khi Armstrong lao vào áp sát.

24/10/2026 21:07

goal VÀO!!! Arsenal mở tỷ số

7': Từ quả phạt góc thứ ba liên tiếp, Arsenal đưa bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ Everton lúng túng. Các hậu vệ đội khách không thể phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội để Konsa ập vào đá bồi, đánh bại thủ thành Pickford.

24/10/2026 21:05

report Pha dứt điểm đầu tiên

4': Rice tung cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, nhưng không qua được hàng thủ Everton.

24/10/2026 21:01

foul Trận đấu bắt đầu

1': Everton giao bóng trước.

24/10/2026 20:59

report Everton vắng Grealish và Branthwaite

HLV David Moyes đưa Tyrique George và Brennan Johnson trở lại đội hình xuất phát của Everton, trong khi Jack Grealish không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Merlin Rohl trở lại đá hậu vệ phải, còn cựu hậu vệ Arsenal Ainsley Maitland-Niles phải ngồi dự bị.

Everton cũng thiếu Jarrad Branthwaite, người va chạm mạnh với thủ môn Emi Martinez của Chelsea vào thứ Bảy tuần trước.

Jake O’Brien đá trung vệ thay Branthwaite.

24/10/2026 20:59

report Gyokeres và Merino đá chính cho Arsenal

Viktor Gyokeres và Mikel Merino lần đầu được xếp đá chính tại Premier League mùa này trong đội hình Arsenal. Gyokeres thay Kai Havertz ở vị trí tiền đạo, còn Merino thế chỗ Bruno Guimaraes.

Myles Lewis-Skelly trở lại đội hình, thay Riccardo Calafiori ở vị trí hậu vệ trái. Ben White cũng đá chính thay Jurrien Timber ở cánh phải hàng thủ.

Đúng như dự đoán, Noni Madueke và Eberechi Eze xuất phát ở hai cánh trong bối cảnh Bukayo Saka vắng mặt.

Max Dowman, người ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong trận gặp Everton mùa trước, có tên trên ghế dự bị và sẵn sàng vào sân.

24/10/2026 20:57

report Dàn sao hai đội khởi động

24/10/2026 20:48

report Đội hình xuất phát Everton

24/10/2026 20:47

report Đội hình ra sân Arsenal

Một trận hòa không bàn thắng tại City Ground tưởng như đã là kết cục dành cho Arsenal cuối tuần trước. Đội bóng của Mikel Arteta đứng trước nguy cơ hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest năm thứ ba liên tiếp, cho đến khi những điều chỉnh của HLV người Tây Ban Nha một lần nữa tạo ra khác biệt.

Sau hiệp một chưa đáp ứng kỳ vọng, Eberechi Eze được rút ra nghỉ. Noni Madueke vào sân trong hiệp hai và ghi bàn quyết định ở phút 80, dù cú dứt điểm có chạm người đổi hướng. Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục bám sát Man City, với khoảng cách ba điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Man City có thể nới cách biệt lên 6 điểm trong vài giờ nếu đánh bại Aston Villa ở trận đấu sớm. Tuy nhiên, phong độ của Arsenal tại Emirates cho thấy khoảng cách ấy có thể nhanh chóng được thu hẹp.

Arsenal toàn thắng cả ba trận sân nhà ở Premier League mùa này. Tính rộng hơn, thầy trò HLV Arteta đã thắng sáu trận liên tiếp tại Emirates ở giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ để thủng lưới hai bàn.

Giữa những chỉ trích cho rằng lối chơi của Arsenal ngày càng “nhàm chán”, đội bóng vẫn ghi từ hai bàn trở lên ở năm trong bảy trận gần nhất. Họ cũng có trận hòa 2-2 đáng khen trước Bayern Munich tại Champions League hôm thứ Tư. Eze góp công đáng kể trong màn trình diễn ấy, sau khi chơi không tốt ở trận gặp Nottingham Forest.

Trong nỗ lực trở lại các giải đấu châu Âu sau chín năm vắng bóng, Everton có thành tích đáng chú ý giống Arsenal: mới thua một trận tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, thất bại duy nhất ấy đến trong hoàn cảnh đáng thất vọng cuối tuần trước.

Pedro Neto hai lần xuyên thủng hàng phòng ngự Everton, trong trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương đầu nghiêm trọng của Emiliano Martinez. Kết quả này chấm dứt chuỗi bất bại của Everton, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về khả năng giành vé dự cúp châu Âu của đội bóng.

Everton chỉ thắng một trong 6 trận Premier League gần nhất. Vấn đề của thầy trò HLV David Moyes không hẳn nằm ở việc thường xuyên thất bại, mà là chưa thể biến những trận hòa thành chiến thắng. Họ đã hòa bốn trận, ngang với Brentford, Leeds United và Manchester United - nhóm có số trận hòa nhiều nhất giải.

Everton đứng thứ tám, sau Brentford và Leeds United về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu ba điểm. Đội bóng của HLV Moyes hòa cả ba trận sân khách từ đầu mùa và là một trong bốn đội chưa thua trên sân khách tại Premier League mùa giải 2026-2027.

Dù vậy, Everton từng thất bại 0-2 trước Arsenal tại Emirates hồi tháng 3. Trận đấu đó cũng chứng kiến Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League. Everton chưa thắng Arsenal trong bảy lần đối đầu gần nhất, kể từ chiến thắng 1-0 trước đối thủ này tại Goodison Park vào tháng 2/2023.

Trọng Đạt