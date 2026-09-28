Trực thăng VH-92A Patriot được bảo vệ thế nào khi chở Tổng thống Mỹ?

Một chiếc trực thăng chở Tổng thống Mỹ không thể chỉ dựa vào tốc độ hay độ cao để bảo đảm an toàn. Vì vậy, VH-92A Patriot được thiết kế với nhiều hệ thống chuyên biệt, trong đó nổi bật là khả năng liên lạc và tích hợp thiết bị phục vụ nhiệm vụ tổng thống.

Hải quân Mỹ mô tả VH-92A là trực thăng S-92 được chứng nhận bởi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), sau đó tích hợp hệ thống liên lạc nhiệm vụ nâng cao và nội thất dành cho lãnh đạo cấp cao. Đây là một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa VH-92A và S-92 dân dụng.

Khả năng liên lạc đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống Mỹ. Khi đang ở trên không, Tổng thống vẫn phải có khả năng trao đổi với Nhà Trắng, các cơ quan chính phủ và bộ máy chỉ huy.

Vì vậy, hệ thống liên lạc của VH-92A được phát triển theo những yêu cầu riêng của nhiệm vụ tổng thống.

Tuy nhiên, không phải mọi trang bị bảo vệ của VH-92A đều được công khai. Những thông tin cụ thể về hệ thống cảnh báo, đối phó điện tử hoặc các biện pháp chống lại mối đe dọa trên không có thể liên quan trực tiếp đến an ninh của Tổng thống.

Vì vậy, không nên xem những thông tin chưa được chính phủ Mỹ xác nhận là cấu hình chính thức của máy bay.

VH-92A cũng không hoạt động đơn độc trong các chuyến bay của Tổng thống. Nhiệm vụ bảo vệ được xây dựng thành nhiều lớp, từ an ninh mặt đất, kiểm soát khu vực cất hạ cánh đến các phương tiện hộ tống và hoạt động của lực lượng bảo vệ.

Marine Helicopter Squadron One (HMX-1), đơn vị vận hành trực thăng tổng thống, đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển lãnh đạo cấp cao bằng đường không.

Bản thân chiếc VH-92A cũng được thiết kế để duy trì khả năng hoạt động trong những môi trường phức tạp.

Chương trình phát triển từng phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến tác động điện từ, an ninh mạng và khả năng hoạt động tại nhiều khu vực hạ cánh khác nhau.

Điều đáng chú ý là Mỹ không công bố một danh sách đầy đủ về các biện pháp bảo vệ VH-92A. Đây là điều dễ hiểu với một phương tiện thường xuyên chở người đứng đầu nước Mỹ.

Vì vậy, sức mạnh của VH-92A không nằm ở một "lá chắn" duy nhất. Nó là sự kết hợp giữa hệ thống liên lạc, thiết bị quân sự, quy trình vận hành và mạng lưới bảo vệ nhiều lớp.

Những yếu tố này giúp Marine One thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà không cần công khai toàn bộ cách thức bảo vệ Tổng thống.