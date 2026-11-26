Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm.

Cùng dự buổi kiểm tra có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo kiêm Trưởng ban tổ chức triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm bao gồm khu vực khán đài, nơi diễn ra lễ khai mạc, khu trưng bày ngoài trời và khu vực trong nhà…; nghe các cơ quan, đơn vị và các tiểu ban báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ phân công.

Lễ khai mạc triển lãm sẽ có sự tham gia trình diễn của 2.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị trong và ngoài Quân đội. Lễ khai mạc diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ, bao gồm 40 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 20 phút cho phần lễ chính, chương trình bay và biểu diễn đặc công diễn ra trong 10 phút.

Đặc biệt, trong lễ khai mạc dự kiến sẽ có màn bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, trình diễn UAV. Phần lễ dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, khách mời trong nước và quốc tế.

Lực lượng trực thăng tập luyện tại buổi kiểm tra.

Triển lãm năm nay có sự tham gia trình diễn của UAV.

Tại buổi kiểm tra, thay mặt Ban chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận và biểu dương kết quả luyện tập, trình diễn của các lực lượng. Ông lưu ý các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thuộc các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật để chuẩn bị cho ngày hợp luyện lần thứ nhất.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh chương trình nghệ thuật và lễ khai mạc với sự tham gia của nhiều lực lượng quân đội, vì vậy phải thể hiện sức mạnh tổng hợp của quân đội, đều và đẹp. Ông đề nghị các cán bộ, chiến sĩ khi biểu diễn quân dung cần tươi tỉnh, thể hiện sự vui vẻ nhưng tiềm ẩn bên trong là sức mạnh của quân đội.

Một lần nữa, ông đề nghị các đơn vị tiếp tục luyện tập để thống nhất về động tác, yếu lĩnh, đều và đẹp.

Với lực lượng đặc công có phần trình diễn võ thuật, Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý võ đặc công là hồn cốt của lực lượng đặc công, do vậy, động tác võ phải chuẩn, ánh mắt và động tác phải đi đôi với nhau, động tác dứt khoát.

Thượng tướng Lê Quang Đạo cho biết trong lần sơ duyệt và tổng duyệt sắp tới sẽ làm như thật. Thời tiết sẽ có diễn biến thất thường, vì vậy ông yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú ý chăm lo sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, ông chỉ đạo phải tính toán thời gian để hợp luyện giữa các lực lượng chu đáo, chặt chẽ và an toàn

Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm khoa Võ - Thể lực, Trường Sĩ quan đặc công, Binh chủng đặc công chia sẻ, Triển lãm Quốc phòng quốc tế là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Vì vậy, mỗi cán bộ, học viên đều xác định quyết tâm cao nhất, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Chia sẻ về quá trình tập luyện và những đổi mới trong phần trình diễn năm nay, Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn cho biết, đơn vị xác định phải đầu tư công phu hơn, phát huy trí tuệ và tập trung cao độ sức lực để tìm tòi những nội dung mới, tạo sự khác biệt. Cán bộ, học viên phải trải qua quá trình tập luyện công phu, từ giáo dục chính trị, xác định chắc ý chí và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, sau đó là xây dựng kế hoạch luyện tập cụ thể từng ngày, từng giờ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn, quá trình luyện tập được triển khai theo từng phân đoạn, từ cơ bản đến nâng cao, sau đó mới liên kết các nội dung để bảo đảm chất lượng chung. Để các động tác đồng đều, thống nhất, tất cả cán bộ, học viên phải tập trung cao độ. Chỉ một cá nhân thực hiện sai cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đội hình. Vì vậy, mỗi người đều phải có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm sự thống nhất trong toàn đơn vị.

Kết thúc buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tặng quà động viên các lực lượng tham gia buổi tập luyện.