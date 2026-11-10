Trực thăng Super Puma cắm đầu xuống sông khi chữa cháy rừng ở Indonesia

Berton Panjaitan, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), ngày 8/11/2026 cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn thuộc sở hữu của một công ty được cơ quan này thuê để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng.

Theo ông Panjaitan, phi cơ dường như mất kiểm soát trong quá trình cơ động sau khi sử dụng gầu chuyên dụng lấy nước từ sông.

Video do người dân ghi lại cho thấy trực thăng thả gầu xuống mặt nước rồi bắt đầu tăng độ cao. Tuy nhiên, phương tiện dường như không thể kéo gầu lên, nhanh chóng mất độ cao và cắm đầu xuống sông tại tỉnh Nam Kalimantan.

Hai công dân Australia có mặt trên trực thăng sống sót và hiện an toàn. Thành viên thứ ba của tổ bay, người Indonesia, đang mất tích. Lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tham gia tìm kiếm và hỗ trợ kéo chiếc trực thăng vào bờ.

Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng cháy rừng kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đến các đảo Sumatra, Borneo và Papua. Khói từ những đám cháy lan sang các quốc gia lân cận như Malaysia, Timor Leste và Singapore.

Theo tổ chức giám sát mất rừng Nusantara Atlas, các vụ cháy đã phá hủy hơn 1,9 triệu ha đất. Hiện tượng El Nino, gây ra tình trạng khô hạn tại Indonesia, được xác định là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Trực thăng EC225LP Super Puma, hiện được định danh là Airbus Helicopters H225, là dòng trực thăng vận tải tầm xa do Eurocopter phát triển. Phi cơ có chiều dài 19,5 m, chiều cao gần 5 m, đường kính cánh quạt chính 16,2 m.

Khối lượng rỗng đạt khoảng 5,2 tấn, trong khi khối lượng cất cánh tối đa là 11,2 tấn. Dòng trực thăng này được sản xuất từ năm 1999, với ít nhất 170 chiếc đã xuất xưởng theo nguồn tin. Indonesia phụ thuộc đáng kể vào máy bay và trực thăng để kiểm soát cháy rừng bên cạnh lực lượng cứu hỏa mặt đất.

Tuy nhiên, vụ tai nạn mới nhất cho thấy những rủi ro trong hoạt động lấy nước bằng trực thăng. Đây là vụ rơi trực thăng thứ hai liên quan đến chữa cháy rừng tại khu vực trong vài ngày.

Hôm 4/11, một trực thăng quân sự chở 8 người rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Borneo khi tham gia chữa cháy tại Vườn quốc gia Tanjung Puting, khiến 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân cả 2 vụ tai nạn đang được điều tra.