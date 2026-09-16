Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công thiệt mạng

Các phát thanh viên của đài NBC4 Los Angeles đã xúc động xác nhận trực tiếp trên sóng truyền hình rằng 2 đồng nghiệp của họ nằm trong số 3 người thiệt mạng khi một chiếc trực thăng rơi ở thành phố này vào ngày 15/9.

Theo thông báo của Sở Cứu hỏa Los Angeles, Mỹ, chiếc trực thăng đưa tin đã gặp nạn ngay trước 7h tối giờ địa phương, rơi giữa 2 tòa nhà thương mại tại số 9151 đường N. Mason ở Chatsworth, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 40km.

Hình ảnh từ bên trong chiếc trực thăng gặp nạn đã được công bố. Ảnh: X/@Breaking911

Hai người dẫn chương trình của NBC4, Colleen Williams và Carolyn Johnson, đã xác nhận rằng "những đồng nghiệp thân thiết" của họ, phóng viên Eliana Moreno và phi công George Marciniw, đều có mặt trên trực thăng và đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Họ cũng cho biết thêm rằng một người khác ở dưới mặt đất vào thời điểm đó cũng đã thiệt mạng.

Chiếc máy bay, đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin về một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng, đã bốc cháy dữ dội khi rơi xuống. Theo tờ Los Angeles Times, đám cháy đã được dập tắt lúc 7h30 tối.

Eliana Moreno và George Marciniw đã được xác định là nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng. (Ảnh: NBC)

Khoảng 2 giờ trước vụ tai nạn, chiếc SUV đã đâm vào một chiếc xe buýt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Hình ảnh và video ghi lại cho thấy một nửa chiếc SUV mắc kẹt vào hông xe buýt của MTA.

Chiếc trực thăng rơi cách hiện trường vụ tai nạn xe buýt khoảng 2,4km.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang cho biết họ sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng.