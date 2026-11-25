Tờ Turkiye Today đưa tin, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một chiếc trực thăng của không quân nước này đã bị rơi vào 24/11, khiến 5 người thiệt mạng và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục tại hiện trường.

Chiếc máy bay trực thăng AS-532 đã bị rơi sau khi cất cánh từ Eskisehir để huấn luyện. Bộ này cho biết đã tiếp cận được hiện trường và các đội cứu hộ vẫn đang làm việc tại khu vực. Thông cáo không nêu rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường. (Hình ảnh: X)

Truyền thông địa phương bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn ngay trước 8h tối giờ địa phương, cho biết một máy bay đã rơi gần đường Eskisehir-Kutahya thuộc khu vực làng Yorukakcayir, huyện Tepebasi. Lực lượng hiến binh và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường với số lượng lớn, cùng với các đội cứu hộ y tế, cứu hỏa, theo các báo cáo.

AS-532 thuộc dòng trực thăng vận tải tầm trung hai động cơ Cougar do Airbus Helicopters (trước đây là Eurocopter) sản xuất. Loại trực thăng này được nhiều lực lượng không quân sử dụng cho các nhiệm vụ vận tải và tìm kiếm cứu nạn.

Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi một chiếc trực thăng quân sự khác bị rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng cho biết một chiếc trực thăng S-70 đã rơi ở huyện Yesilyurt, tỉnh Malatya, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

Bộ này cho biết nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Theo các báo cáo vào thời điểm đó, mảnh vỡ từ vụ tai nạn đã va vào một ngôi nhà, làm 2 người dân bị thương nhẹ.