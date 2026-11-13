Trực thăng quân sự rơi xuống đất rồi bốc cháy dữ dội

Chiếc trực thăng S-70 đã rơi xuống đất ở tỉnh Malatya phía đông vào ngày 12/11. Bộ này cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường.

Đoạn clip cho thấy xác chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội khi tia lửa điện bắn ra từ đường dây điện gần đó.

Có thể thấy những người chứng kiến kinh hãi khi nhìn chiếc trực thăng bốc cháy. Xe cứu thương và lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường ở Samanköy.

Chiếc trực thăng S-70 đã rơi xuống đất ở tỉnh Malatya phía đông vào ngày 12/11.

Bộ quốc phòng cho biết trong một tuyên bố: "Một máy bay trực thăng loại S-70 đã bị rơi ở Malatya vì lý do chưa rõ. Đã tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được bắt đầu ngay lập tức".

Hiện chưa rõ số lượng người trên chiếc S-70, hay còn gọi là Black Hawk.

Các quan chức chưa công bố chiếc trực thăng quân sự đang làm gì vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 2 trực thăng va chạm ở Nepal, khiến một du khách thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Đoạn clip cho thấy 2 chiếc trực thăng va chạm mạnh vào nhau giữa không trung trước khi mất kiểm soát và lao xuống.

Một công dân Ấn Độ, người có mặt trên chiếc trực thăng của hãng Fishtail Air, đã tử vong do vết thương sau vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người này là Vasanth Kumar Balaramaramadu, 47 tuổi.

Ông Shailesh Krishna Patel, 49 tuổi, quốc tịch New Zealand, hành khách trên cùng chuyến bay, đã bị thương.

Ông được trực thăng của hãng Prabhu Air đưa đến Bệnh viện Mediciti ở Kathmandu, theo lời thanh tra Mausam Tamang.

Cả 2 phi công trực thăng đều bị thương và được đưa đến Kathmandu để điều trị y tế thêm.

Thời điểm xảy ra va chạm hai trực thăng đều cố gắng hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng Pheriche cùng lúc.