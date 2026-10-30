Trực thăng quân sự Italy rơi tại Bosnia, 4 người thiệt mạng

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Italy, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình EU tại Bosnia và Herzegovina. Trên máy bay có tổng cộng 15 người.

Trong số 4 nạn nhân thiệt mạng, có 2 thành viên Quân đội Italy và 2 người thuộc Quân đoàn quân sự tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Italy.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân đội Italy gần ngôi làng Gorice, thuộc quận Brcko, Bosnia và Herzegovina, ngày 29/10. Ảnh: klix.ba/Reuters.

11 người bị thương đã được đưa đi điều trị. Giới chức Italy cho biết, hiện không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch, đe dọa đến tính mạng.

Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin, chiếc trực thăng rơi xuống khu vực làng Gorice, thuộc quận Brcko, Bosnia và Herzegovina. Những hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy chiếc trực thăng vận tải quân sự bị lật trên mặt đất, phần thân máy bay vỡ thành nhiều mảnh.

Trước thảm kịch này, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và toàn thể lực lượng quốc phòng Italy.

"Trong thời khắc đau buồn vô hạn này, trước hết, tôi xin chia sẻ với gia đình những người đã hy sinh. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của cá nhân mình cũng như toàn thể ngành quốc phòng Italy tới họ", ông Crosetto tuyên bố.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những người đang tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, bà Meloni viết: "Tôi xin tưởng niệm các nạn nhân, chia buồn cùng gia đình họ và tất cả những người đang trải qua những giờ phút đầy đau thương trong khuôn khổ sứ mệnh thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực".

Chiếc trực thăng gặp nạn được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Althea, do Lực lượng EU tại Bosnia và Herzegovina (EUFOR) điều hành. Đây là phái bộ quân sự của EU có nhiệm vụ giám sát việc thực thi Hiệp định Hòa bình Dayton, văn kiện đặt nền móng chấm dứt cuộc xung đột tại Bosnia và Herzegovina trong những năm 1990.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân cũng như làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn. Hiện chưa có thông tin chính thức về các yếu tố có thể dẫn đến thảm kịch.