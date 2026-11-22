Trùm ma túy Fausto Isidro Meza-Flores (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Bộ Quốc phòng Mexico ngày 20/11 thông báo việc bắt giữ Fausto Isidro Meza-Flores, biệt danh “El Chapo Isidro”, thủ lĩnh tổ chức tội phạm Los Mazatlecos hoạt động tại bang Sinaloa.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mexico đã áp dụng chiến thuật bí mật và bất ngờ để tiếp cận mục tiêu. Sau khi bị bắt, Meza-Flores bị dẫn tới thủ đô Mexico City.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, chiến dịch được thực hiện với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, trong khuôn khổ hợp tác song phương.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch xác nhận, 2 nghi phạm khác thuộc tổ chức Los Mazatlecos cũng bị bắt trong chiến dịch, gồm Germán, biệt danh “Serafín”, được cho là nhân vật số hai của tổ chức, và José, nghi phạm phụ trách hoạt động tài chính.

Theo thông báo truy nã của FBI, Meza-Flores bị cáo buộc tổ chức tàng trữ, phân phối và đưa số lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl và cần sa vào Mỹ.

Nhà chức trách Mỹ từng truy tố người này về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy vào năm 2012, sau đó tiếp tục truy tố về buôn bán ma túy và sở hữu súng vào năm 2019.

FBI đưa Meza-Flores vào danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.

Trong tuyên bố năm 2013, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổ chức của Meza-Flores từng tham gia cuộc chiến tranh giành địa bàn đặc biệt bạo lực với băng đảng Sinaloa, khi đó do trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán cầm đầu. Guzmán hiện đang thụ án tù tại Mỹ.

Đấu súng dữ dội, người xem bóng chày tháo chạy

Chiến dịch bắt giữ Meza-Flores ngày 20/11 đã dẫn đến những cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Mexico và các tay súng tại Guasave, thuộc bang Sinaloa, khu vực được xem là trung tâm nông nghiệp quan trọng của Mexico.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, lực lượng chức năng đã bị tấn công bằng súng và chất nổ ngay khi bắt đầu chiến dịch. Các tay súng còn dựng chướng ngại vật trên đường tại nhiều địa phương gần nơi bắt giữ.

Theo CNN, những hình ảnh được hãng tin xác minh cho thấy các trực thăng được cho là của lực lượng an ninh Mexico bay vòng quanh thành phố Guasave và liên tục bắn xuống mặt đất.

Giao tranh khiến người dân hoảng loạn, trong đó có những cổ động viên phải tháo chạy khỏi một trận bóng chày.

Chính quyền địa phương xác nhận đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên bang tại thành phố.

Ông Trump thúc giục Mexico mạnh tay

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc.

Ngày 20/11, ông Trump nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại và an ninh.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ đang phối hợp với Tổng thống Claudia Sheinbaum để đối phó các băng đảng ma túy, đồng thời cho rằng những tổ chức này đang kiểm soát Mexico và không thể để tình trạng đó tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ từ lâu liên tục thúc giục Mexico tăng cường trấn áp các tổ chức buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, hoạt động tình báo của Mỹ trên lãnh thổ Mexico cũng từng gây tranh cãi.

Đầu năm nay, Tổng thống Sheinbaum đối mặt với sức ép chính trị sau khi xuất hiện thông tin nhân viên tình báo Mỹ hoạt động tại Mexico mà không được chính phủ nước này cho phép. Vụ việc được chú ý sau khi hai người được cho là nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thiệt mạng trong một tai nạn giao thông.