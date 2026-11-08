Trực thăng Mi-26T2V: Nga hiện đại hóa 'gã khổng lồ' vận tải như thế nào?

Ngoài chở hàng, nó còn có thể vận chuyển 60 người bị thương trên cáng cứu thương, là công cụ linh hoạt trong chiến tranh và cứu trợ thiên tai.

Mi-26 được phát triển từ thập niên 1970, nhưng thiết kế nền tảng này vẫn tiếp tục được Nga duy trì và nâng cấp. Một trong những bước tiến quan trọng là phiên bản Mi-26T2V, hướng tới yêu cầu vận tải quân sự hiện đại.

Chương trình phát triển T2V tập trung cải thiện hệ thống điện tử hàng không và khả năng điều khiển.

Máy bay được trang bị tổ hợp điện tử NPK90-2V, tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ phi công điều hành chuyến bay và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phức tạp.

Một thay đổi đáng chú ý là khả năng khai thác vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Hệ thống hiển thị và định vị được cải thiện giúp giảm khối lượng công việc của tổ lái, đồng thời nâng cao khả năng nhận biết tình huống.

T2V còn được trang bị tổ hợp phòng vệ trên không nhằm tăng khả năng phát hiện và ứng phó với những mối đe dọa.

Ghế hấp thụ lực va chạm và các trang bị bảo vệ khác cũng được bổ sung để cải thiện mức độ an toàn cho tổ bay.

Nguyên mẫu Mi-26T2V thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2018. Đây là dấu mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa dòng trực thăng vận tải hạng nặng của Nga.

Dù được nâng cấp, máy bay vẫn giữ những đặc điểm cơ bản của Mi-26: 2 động cơ D-136, rotor chính 8 cánh và khả năng vận chuyển hàng hóa hạng nặng.

Điều này cho phép Nga tiếp tục khai thác nền tảng đã được chứng minh qua nhiều thập niên thay vì phải phát triển một loại trực thăng hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, việc duy trì Mi-26 cũng đặt ra bài toán về động cơ, phụ tùng, chi phí bảo dưỡng và chuỗi cung ứng.

Những thách thức này có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sản xuất và khai thác lâu dài.

Mi-26T2V vì vậy không chỉ là một bản nâng cấp điện tử. Đây còn là nỗ lực của Nga nhằm kéo dài vòng đời một trong những nền tảng vận tải hạng nặng, đặc biệt nhất thế giới.