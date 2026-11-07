Trực thăng Mi-26 và thảm họa Chernobyl: Nhiệm vụ bay giữa vùng nhiễm xạ

Ngày 26/4/1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraine xảy ra vụ nổ nghiêm trọng.

Vụ tai nạn phát tán lượng lớn chất phóng xạ ra môi trường, tạo nên một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất lịch sử.

Trong chiến dịch khắc phục hậu quả, trực thăng trở thành phương tiện quan trọng để vận chuyển vật liệu và hỗ trợ các hoạt động tại khu vực nhà máy.

Trực thăng Mi-26, với khả năng nâng tải lớn, được huy động cùng nhiều loại máy bay khác.

Một biến thể đặc biệt mang tên Mi-26S được phát triển phục vụ nhiệm vụ này. Máy bay được trang bị hệ thống phun dung dịch khử nhiễm, các thiết bị chuyên dụng và những biện pháp bảo vệ bổ sung cho tổ bay.

Mi-26S tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị và hỗ trợ phun dung dịch tại những khu vực cần xử lý.

Một số máy bay được sử dụng trong hoạt động đo đạc phóng xạ và hỗ trợ triển khai các biện pháp hạn chế phát tán chất ô nhiễm.

Khả năng mang tải trọng lớn giúp Mi-26 đảm nhiệm những chuyến vận chuyển mà các trực thăng nhỏ khó thực hiện.

Tuy nhiên, việc hoạt động trong môi trường nhiễm xạ đặt ra nguy cơ đặc biệt đối với tổ bay và thiết bị.

Các biện pháp bảo vệ chỉ có thể hạn chế một phần nguy cơ phơi nhiễm. Bản thân máy bay cũng có thể bị nhiễm bẩn phóng xạ, khiến công tác vệ sinh, kiểm tra và xử lý sau nhiệm vụ trở nên phức tạp.

Chernobyl cho thấy Mi-26 không chỉ là phương tiện vận tải quân sự. Trong một thảm họa công nghiệp quy mô lớn, cỗ máy khổng lồ này còn được sử dụng như nền tảng hỗ trợ cứu hộ và xử lý môi trường.