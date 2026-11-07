Trực thăng Mi-26 thậm chí có thể chở cả xe tăng hạng nhẹ

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mi-26 và những trực thăng vận tải thông thường nằm ở kích thước khoang hàng.

Thân máy bay được thiết kế với không gian đủ lớn để vận chuyển phương tiện quân sự, pháo binh và những kiện hàng cồng kềnh.

Khoang hàng có chiều dài sàn khoảng 12,08 m, rộng 3,25 m và chiều cao tối đa khoảng 3,17 m. Nếu tính cả đường dốc phía sau, chiều dài khu vực nạp hàng đạt hơn 15 m.

Mi-26 có khả năng vận chuyển tối đa 20 tấn hàng hóa trong khoang. Hệ thống cửa mở phía sau kết hợp đường dốc giúp đưa phương tiện có bánh xe hoặc các kiện hàng đặt trên pallet vào bên trong.

Trong nhiệm vụ quân sự, máy bay có thể vận chuyển pháo binh, xe công binh, phương tiện hậu cần, đạn dược và nhiên liệu.

Khả năng này giúp quân đội đưa trang thiết bị tới những khu vực không có đường bộ hoặc bị chia cắt bởi địa hình.

Ngoài khoang hàng, Mi-26 còn có hệ thống treo bên ngoài để vận chuyển những vật thể có kích thước vượt quá giới hạn bên trong thân máy bay.

Đây là phương án hữu ích khi cần di chuyển máy móc công nghiệp, cấu kiện xây dựng hoặc phương tiện đặc biệt.

Máy bay có thể chở tối đa 82 lính dù hoặc bố trí 60 cáng thương binh trong cấu hình sơ tán y tế.

Điều này cho thấy khoang hàng không chỉ phục vụ vận chuyển khí tài mà còn có thể chuyển đổi để đáp ứng những nhiệm vụ nhân đạo.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng Mi-26 có thể vận chuyển mọi loại xe tăng. Khả năng chuyên chở phụ thuộc vào trọng lượng, kích thước và điều kiện xếp hàng.

Một phương tiện chiến đấu vượt quá giới hạn tải trọng hoặc kích thước khoang vẫn không thể được đưa lên máy bay.

Dù có những giới hạn đó, Mi-26 vẫn thuộc nhóm phương tiện vận tải đường không có khả năng chuyên chở hàng hóa lớn nhất thế giới.