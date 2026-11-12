Trực thăng Mi-17-V5 Ấn Độ trang bị hàng loạt tên lửa Spike NLOS Israel

Các hình ảnh do truyền thông Ấn Độ đăng tải cho thấy một máy bay trực thăng Mi-17-V5 được trang bị tên lửa dẫn đường không đường ngắm thẳng Spike NLOS gắn trên một trụ phóng.

Tên lửa này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp. Spike NLOS được dẫn hướng bởi một hệ thống quang điện tử hai chiều, cho phép quả đạn nhìn thấy mục tiêu thông qua "mắt" của nó và truyền trực tiếp về buồng lái.

"Từ lâu Mi-17-V5 đã được xem là một loại trực thăng vận tải đa dụng đáng tin cậy. Nhưng giờ đây nó đang được chuyển đổi thành máy bay tấn công dẫn đường chính xác, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly vượt xa tầm nhìn trực tiếp", Tạp chí IDRW nhận xét.

Theo nhà sản xuất, tên lửa Spike NLOS có tầm bắn tối đa lên đến 50 km, có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa ẩn nấp sau địa hình, tòa nhà, hoặc những vật che chắn khác, điều này đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tác chiến ở khu vực núi cao.

"Tại dãy Himalaya, địa hình quyết định chiến thuật. Xe bọc thép, đoàn xe tiếp tế hoặc sở chỉ huy đối phương có thể ẩn sâu trong các thung lũng hoặc nằm sau sườn núi", trang IDRW nói rõ.

Trong điều kiện trên, các hệ thống ngắm bắn trực tiếp truyền thống thuộc loại "bắn và quên" vốn được đánh giá cao lại rất khó phát huy tác dụng trên địa hình phức tạp, còn tên lửa Spike NLOS lại giải quyết vấn đề này rất dễ dàng.

Tên lửa có thể bay trong khi trực thăng phóng vẫn an toàn khi ẩn nấp phía sau một dãy núi. Sử dụng liên lạc không dây, phi công sẽ điều khiển tên lửa chống tăng đến mục tiêu mà không để lộ mình trước hệ thống phòng không đối phương.

"Khả năng tấn công mục tiêu mà không cần tiếp xúc trực quan chính là điểm khác biệt giữa tên lửa chống tăng Spike NLOS và những loại thông thường, nó biến địa hình từ chướng ngại vật thành lợi thế", tờ IDRW khẳng định.

Trong quá khứ, những trận chiến ở khu vực phía Đông Ladakh đã bộc lộ điểm yếu của Quân đội Ấn Độ trong khả năng chống tăng tầm xa, do vậy tên lửa Spike NLOS nhận kỳ vọng giải quyết được vấn đề này.

"Trực thăng Mi-17-V của Nga từ lâu đã gắn liền với nhiệm vụ chuyển quân, hậu cần, sơ tán... nhưng với tên lửa Spike NLOS, nó sẽ trở thành một phương tiện diệt tăng được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa", ấn phẩm IDRW kết luận.

Từ năm 2008 đến năm 2016, Ấn Độ đã nhận được 151 máy bay trực thăng Mi-17-V5 theo hai hợp đồng. Loại máy bay này được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn và trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Máy bay lên thẳng này có khoang chở hàng rộng 23 m2, phiên bản Mi-17-V5 dành cho Không quân Độ được sản xuất tại Nhà máy Trực thăng Kazan.