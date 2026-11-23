Buổi bay huấn luyện diễn ra từ sân bay Hòa Lạc đến khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội), với sự tham gia của cán bộ, phi công và thành viên tổ bay thuộc Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372).

Lực lượng tham gia đều là những phi công, nhân viên kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, tích lũy hàng nghìn giờ bay an toàn và từng góp mặt trong các nhiệm vụ bay chào mừng dịp A50, A80.