Trực thăng lao thẳng xuống sông khi đang lấy nước chữa cháy

Theo Newsflare, đoạn clip cho thấy chiếc trực thăng Super Puma H-225 lơ lửng vài mét trên mặt sông khi nó hạ một thùng chứa nước lớn được treo bằng sợi dây cáp dài vào ngày 8/11.

Vài giây sau khi thùng chạm nước, chiếc trực thăng dường như mất kiểm soát ở huyện Barito Kuala, tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia.

Chiếc máy bay từ từ hạ độ cao xuống sông Barito trước khi đột ngột chúc xuống và rơi xuống nước.

Một số ngư dân gần đó đã chạy đến hiện trường vụ tai nạn để giúp đỡ các nạn nhân. Một người trong số họ được nhìn thấy nhảy thẳng xuống sông để kiểm tra tình trạng của những người trên máy bay.

Chiếc máy bay lao thẳng xuống sông. Ảnh cắt từ clip/Jatosint

Chiếc trực thăng Eurocopter EC225LP, mang số hiệu VH-HGM, đã rơi gần làng Tabatan thuộc huyện Kuripan khi đang thực hiện một chiến dịch dập tắt cháy rừng và đất liền.

Người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia, ông Berton Panjaitan, ban đầu nói với truyền thông địa phương rằng 2 người Úc đã sống sót, trong khi một thành viên phi hành đoàn người Indonesia vẫn mất tích.

Ông Berton cho biết: "Vụ việc này xảy ra khi phi đội đang tiến hành một chiến dịch thả nước dập lửa".

Một báo cáo từ Mạng lưới An toàn Hàng không sau đó cho biết: "2 thành viên phi hành đoàn sống sót sau vụ tai nạn, người thứ ba mất tích. Người này sau đó được tìm thấy đã tử vong ở lưu vực sông Barito (DAS)".