Trực thăng lai MV-22B Osprey Mỹ bốc cháy trên không, hạ cánh khẩn cấp giữa rừng

Trực thăng lai MV-22B Osprey thuộc Phi đoàn Trực thăng vận tải hạng trung số 162 của thủy quân lục chiến Mỹ gặp sự cố gần hạt Bladen, bang Bắc Carolina, vào trưa 8/10.

"Trên máy bay có 4 binh sĩ và họ đang được chăm sóc y tế", thủy quân lục chiến Mỹ thông báo ngày 9/10.

Các quan chức địa phương cho biết đám cháy bùng phát khi chiếc MV-22B đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu rừng Bladen Lakes. Nguyên nhân sự cố chưa được xác định.

Dale Brennan, chỉ huy đội cứu hỏa White Lake, cho biết 1 trong 4 quân nhân bị bỏng và được đưa tới bệnh viện. Ba người còn lại không bị thương và đã trở về căn cứ.

Chiếc MV-22B mang theo khoảng 2,7 tấn nhiên liệu khi hạ cánh khẩn cấp. Nhiều đội cứu hỏa được điều động tới hiện trường để kiểm soát tình hình và dập tắt đám cháy tại khu vực nằm sâu trong rừng.

MV-22B là biến thể dành cho thủy quân lục chiến của dòng máy bay cánh nghiêng V-22 Osprey, do tập đoàn Bell và Boeing của Mỹ hợp tác phát triển.

Thiết kế đặc biệt với 2 cụm động cơ và cánh quạt có thể xoay giúp máy bay cất, hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, đồng thời bay nhanh hơn khi chuyển sang chế độ hành trình như máy bay cánh cố định.

Với tổ bay 4 người, MV-22B có thể vận chuyển tối đa 24-32 binh sĩ tùy cấu hình. Máy bay còn có khả năng chở hàng hóa trong khoang hoặc treo bên ngoài, phục vụ các nhiệm vụ vận tải quân sự, đổ bộ đường không và tiếp tế.

Dòng Osprey từng gặp nhiều tai nạn nghiêm trọng trong quá trình hoạt động. Tháng 8/2023, một chiếc MV-22B rơi tại Australia khiến 3 lính thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng.

Tháng 11 cùng năm, một chiếc CV-22B, biến thể dành cho không quân Mỹ, rơi xuống biển Hoa Đông, làm 8 quân nhân thiệt mạng.

Những sự cố này khiến độ an toàn của dòng máy bay cánh nghiêng tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy tại Bắc Carolina chưa được công bố, nên chưa có cơ sở để xác định sự việc có liên quan đến lỗi kỹ thuật đặc thù của dòng Osprey hay không.