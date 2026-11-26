Sáng 26/11, lễ hợp luyện lần 1 chuẩn bị cho ngày khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cùng Thượng tướng Lê Quang Đạo (Phó tổng tham mưu trưởng) và đoàn kiểm tra có mặt từ sớm để kiểm tra thực địa các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 mang tên "Bay lên Việt Nam", chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc quy tụ hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, với các tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương", "Việt Nam kiêu hãnh", "Chiến binh sao vàng" cùng tổ khúc hát múa.

Trong tiết mục: “Phù Đổng Thiên Vương”, 600 quân nhân mặc trang phục (cách điệu) chống giặc Ân tái hiện hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương chống giặc Ân. Kết hợp múa cổ truyền, lực lượng biểu diễn thể hiện hành động Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung kiếm, nhổ tre làm vũ khí đánh giặc.

Màn tập luyện võ thuật kết hợp tạo hình, xếp chữ của bộ đội Đặc công

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn bay trực thăng của Trung đoàn 916, Quân chủng Phòng không Không quân, mang cờ Tổ quốc, cờ triển lãm cất cánh từ sân bay Hòa Lạc bay qua khán đài trên sân bay Gia Lâm.

Kết thúc buổi hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên các quân nhân làm nhiệm vụ.

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 10/12. Triển lãm mở cửa cho người dân tham quan trong hai ngày 12-13/12. Đến nay, đã có 282 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm triển lãm. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.473 m2, khu vực trưng bày ngoài trời có tổng diện tích 5.925 m2.