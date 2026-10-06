Trực thăng Hải quân Mỹ mất dấu sau tín hiệu khẩn cấp trên Biển Đỏ

Một chiếc trực thăng SH-60B Seahawk của Hải quân Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Wikipmedia Commons

Theo dữ liệu của Flightradar24, chiếc trực thăng Sikorsky MH-60R Seahawk, mang số hiệu VVHR512, đã phát tín hiệu khẩn cấp vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5/10 (giờ miền Đông Mỹ), khi đang bay gần Yanbu, thành phố ven Biển Đỏ ở phía Tây Saudi Arabia. Khi đó, trực thăng ở độ cao khoảng 145 m. Độ cao hiển thị sau đó giảm xuống 0, trước khi tín hiệu theo dõi biến mất.

Hải quân Mỹ chưa bình luận về sự việc, cũng chưa cho biết nguyên nhân khiến trực thăng phát tín hiệu khẩn cấp hay tình trạng của máy bay sau đó.

Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng trực thăng có thể đã rơi xuống Biển Đỏ, song chưa có xác nhận về khả năng này. Việc máy bay biến mất khỏi các hệ thống theo dõi cũng có thể do phạm vi phủ sóng hạn chế hoặc phi hành đoàn tắt thiết bị phát đáp.

MH-60R Seahawk là loại trực thăng quân sự được thiết kế để hoạt động từ tàu chiến và các căn cứ trên đất liền. Theo Hải quân Mỹ, trực thăng này đảm nhiệm các nhiệm vụ như phát hiện, tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát.