Trực thăng đưa tin gặp nạn ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Sự cố nghiêm trọng này xảy ra khi chiếc trực thăng đang ghi hình trực tiếp hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe SUV và xe bus tuyến Metro, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết, vụ rơi trực thăng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cùng Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ trực tiếp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"Tôi vô cùng đau lòng trước những mất mát về người ở Chatsworth tối nay", Thị trưởng Los Angeles Karen Bass nói, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân.