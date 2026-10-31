Trực thăng đâm vào sườn đồi, toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng

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Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của Công ty Trans Bharat Aviation Private Limited, mang số hiệu VT-HCX, đang trên hành trình từ Badrinath thuộc huyện Chamoli đến Dehradun thì mất liên lạc vào khoảng 13h15 chiều 30-10. Theo các quan chức địa phương, máy bay đã đâm vào sườn đồi.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi nhận được tin buồn về vụ rơi trực thăng gần làng Chayee, giáp Joshimath”. Joshimath là một thị trấn miền núi linh thiêng nằm trong dãy Himalaya thuộc vùng Garhwal.

Quân đội Ấn Độ cùng các đội cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chính quyền huyện Chamoli sau đó xác nhận toàn bộ những người trên máy bay đều đã tử vong.

5 hành khách trên chuyến bay đến từ bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ. Theo các báo cáo, phi công điều khiển máy bay tên là Himanshu Sabharwal, đến từ Delhi. Cơ quan Phát triển Hàng không Dân dụng Uttarakhand đã tạm dừng hoạt động toàn bộ đội bay của Trans Bharat để đề phòng bất trắc.

Khu vực này hiện đang ghi nhận tình trạng mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, đồng thời nằm trong diện cảnh báo “màu cam” do Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ban hành. IMD dự báo sẽ có giông bão, mưa đá, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn tại nhiều khu vực thuộc bang miền núi Himalaya này - nơi có biên giới giáp với Trung Quốc và Nepal.

Badrinath, địa điểm khởi hành của chuyến bay, là 1 trong 4 thánh địa thuộc hành trình hành hương “Char Dham”, cùng với Kedarnath, Gangotri và Yamunotri. Những người hành hương thường chọn di chuyển bằng trực thăng để tránh các cung đường leo núi đầy gian nan.

Vào tháng 6 năm ngoái, một vụ rơi trực thăng chở người hành hương gần Kedarnath đã khiến 7 người tử vong. Vụ tai nạn tương tự xảy ra trên cùng tuyến đường hành hương này vào tháng 10-2022, cũng khiến 7 người thiệt mạng.

Theo RT