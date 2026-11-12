Trực thăng chở khách dự đám cưới mất kiểm soát, lao thẳng xuống đất

Rafael Grossi Teixeira, 43 tuổi, một phi công và là huấn luyện viên trực thăng giàu kinh nghiệm, đang chở khách dự đám cưới đến buổi lễ ở bang Minas Gerais của Brazil.

Trên đường đến địa điểm tổ chức đám cưới, chiếc trực thăng Robinson R66 xoay tròn mất kiểm soát trước khi rơi xuống đất vào chiều ngày 7/11.

Rafael và 5 thành viên khác trong đoàn khách dự đám cưới đã được cứu sống khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Những khoảnh khắc trước khi trực thăng mất kiểm soát. Nguồn: Newsflash

Mặc dù ban đầu Rafael được phát hiện vẫn trong tình trạng tỉnh táo, nhưng sức khỏe của ông đã xấu đi nhanh chóng trong đêm và không qua khỏi do vết thương quá nặng, theo Bệnh viện Santa Casa.

Một khách mời dự đám cưới hiện đang được điều trị tích cực, trong khi 4 người khác vẫn đang nằm viện.

Theo Sở Cứu hỏa, chiếc trực thăng đã bay lượn trên khu vực trong khi Rafael tìm kiếm địa điểm hạ cánh.

Chiếc trực thăng chỉ cách mặt đất 19 mét thì bắt đầu mất kiểm soát và lao xuống đất. Cảnh sát hiện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Rafael và 5 vị khách dự đám cưới đã được giải cứu khỏi vụ tai nạn. Nguồn: Newsflash

Lực lượng Không quân Brazil cũng đã cử các nhà điều tra đến thu thập bằng chứng và đánh giá các tình huống dẫn đến việc trực thăng mất kiểm soát.

Rafael đã điều khiển máy bay trực thăng được 20 năm. Trước đây, ông từng làm việc cho Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Brazil (ANAC).

Phi công kỳ cựu này cũng là một trong những người sáng lập Trường Hàng không AR, bắt đầu hoạt động vào tháng 3/2024.

Trong một tuyên bố, nhà trường đã xác nhận cái chết của Rafael và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Tất cả các khóa đào tạo tại Trường Hàng không AR đã bị tạm dừng vô thời hạn.