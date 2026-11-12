Trực thăng chở khách dự đám cưới bất ngờ lao thẳng xuống đất: Clip hiện trường thương tâm

Rafael Grossi Teixeira, 43 tuổi, là phi công kiêm huấn luyện viên lái trực thăng có nhiều năm kinh nghiệm. Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh đang điều khiển máy bay chở khách đến tham dự một lễ cưới tại bang Minas Gerais, Brazil.

Khi đang trên đường tới địa điểm tổ chức buổi lễ, chiếc trực thăng Robinson R66 bất ngờ xoay vòng mất kiểm soát rồi lao xuống đất vào chiều 7/11.

Sau vụ tai nạn, Rafael cùng 5 người khác trong đoàn khách dự đám cưới được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển khẩn cấp đến bệnh viện để cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Santa Casa, dù được tìm thấy trong tình trạng còn tỉnh táo sau tai nạn, sức khỏe của Rafael nhanh chóng chuyển biến xấu trong đêm. Do những chấn thương quá nghiêm trọng, phi công này đã không thể qua khỏi.

Trong số những người có mặt trên trực thăng, một khách dự đám cưới hiện phải điều trị tích cực, 4 người còn lại vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.

Những khoảnh khắc trước khi trực thăng mất kiểm soát. Nguồn: Newsflash.

Sở Cứu hỏa cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc trực thăng đã bay vòng quanh khu vực khi Rafael tìm kiếm vị trí thích hợp để hạ cánh. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách mặt đất khoảng 19 mét, máy bay bất ngờ mất kiểm soát rồi rơi xuống.

Hiện cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Lực lượng Không quân Brazil cũng đã cử các nhà điều tra đến thu thập bằng chứng và đánh giá các tình huống dẫn đến việc trực thăng mất kiểm soát.

Hiện cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Rafael có khoảng 20 năm kinh nghiệm điều khiển trực thăng. Trước đó, ông từng công tác tại Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia Brazil (ANAC), nơi phụ trách các hoạt động quản lý và giám sát hàng không dân dụng.

Ngoài sự nghiệp phi công, Rafael còn là một trong những người sáng lập Trường Hàng không AR, cơ sở đào tạo được thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2024.

Trong thông báo chính thức, đại diện nhà trường xác nhận Rafael đã qua đời, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và những người từng làm việc cùng ông. Sau sự việc đau lòng, toàn bộ chương trình đào tạo tại Trường Hàng không AR đã được tạm dừng vô thời hạn.