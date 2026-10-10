Trực thăng chở 7 người rơi xuống hồ sau 30 phút cất cánh, 2 người mất tích: Clip hiện trường

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGAC) và truyền thông địa phương, 5 hành khách đã được lực lượng chức năng cứu sống, song tình trạng sức khỏe của họ hiện chưa được công bố.

Theo lịch trình, chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay quốc tế La Aurora vào buổi trưa cùng ngày để tới một khách sạn ở phía bắc hồ. Tuy nhiên, chuyến bay dự kiến kéo dài 30 phút đã kết thúc trong thảm kịch.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy máy bay lơ lửng trên mặt nước như đang chuẩn bị hạ cánh trước khi bất ngờ đâm sầm xuống hồ. Hình ảnh sau đó cho thấy xác trực thăng trôi nổi, bao quanh là các mảnh vỡ và vết nhiên liệu rò rỉ loang lổ.

Trực thăng chở 7 người rơi xuống hồ sau 30 phút cất cánh, 2 người mất tích. Nguồn clip: NĐT

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Quân đội Guatemala đã huy động lực lượng từ Căn cứ Hải quân Atitlán tham gia cứu nạn. Dựa trên các báo cáo sơ bộ về khả năng nạn nhân mắc kẹt trong khoang máy bay, các thợ lặn chuyên nghiệp đã được cử xuống đáy hồ để tiến hành tìm kiếm.

Dù có thông tin về tình trạng mưa lớn tại khu vực, giới chức trách hiện vẫn chưa kết luận liệu thời tiết xấu có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hay không.

Được biết, hồ Atitlán, nơi xảy ra vụ rơi trực thăng, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của Guatemala. Đây cũng là hồ nước sâu nhất khu vực Trung Mỹ và có diện tích bề mặt lớn thứ hai tại quốc gia này.