Trực thăng chở 7 người rơi xuống hồ, 2 người mất tích

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã tiến hành một cuộc tìm kiếm sau khi chiếc máy bay lao xuống hồ Atitlan, ở Panajachel, Sololá vào chiều ngày 8/10.

Có 7 người trên chiếc trực thăng khi nó cất cánh từ sân bay quốc tế La Aurora vào buổi trưa, hướng đến một khách sạn ở phía bắc hồ. Tuy nhiên, chuyến bay kéo dài 30 phút đã kết thúc trong hỗn loạn, với những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc máy bay lao xuống nước.

Đoạn clip đầy kịch tính cho thấy chiếc trực thăng bay phía trên hồ, như thể đang chuẩn bị hạ cánh, trước khi đâm sầm xuống mặt nước.

Theo hãng tin địa phương prensalibre, đến nay đã có 5 người được cứu sống.

Chiếc trực thăng lao xuống hồ Atitlan. Nguồn: X/fl360aero

Quân đội Guatemala đã huy động các sĩ quan từ Căn cứ Hải quân Atitlán tham gia tìm kiếm 2 người mất tích.

Dựa trên các báo cáo sơ bộ về những người bị mắc kẹt bên trong chiếc máy bay bị chìm, các thợ lặn chuyên nghiệp đã được cử đi tìm kiếm dưới đáy hồ.

Đã có báo cáo về mưa lớn trong khu vực nhưng các nhà chức trách vẫn chưa thể xác định điều kiện thời tiết xấu có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hay không.

Chiếc máy bay có 7 người trên khoang đã lao xuống nước. Ảnh: X/fl360aero

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy xác chiếc trực thăng đang trôi nổi trên hồ, nhiên liệu rò rỉ ra các mảnh vỡ xung quanh.

Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGAC) xác nhận việc cứu sống 5 người. Giới chức trách vẫn chưa công bố thông tin về tình trạng sức khỏe của những người được giải cứu.

Hồ Atitlán là một trong những điểm du lịch chính của Guatemala. Đây là hồ sâu nhất ở Trung Mỹ và lớn thứ 2 cả nước về diện tích bề mặt.