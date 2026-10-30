Trực thăng chở 15 người vỡ nát sau khi rơi xuống đất

Một máy bay trực thăng quân sự của Ý tham gia lực lượng gìn hòa bình Liên minh châu Âu (EU) tại Bosnia và Herzegovina đã bị rơi hôm 29/10, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, Bộ Quốc phòng Ý cho biết.

Hai trong số những người thiệt mạng là thành viên của quân đội Ý và 2 người thuộc Quân đoàn Tình nguyện Chữ thập đỏ Ý. Bộ này cũng cho biết thêm rằng tất cả 11 người bị thương đang được điều trị và không ai trong tình trạng nguy kịch. Tổng cộng có 15 người trên máy bay.

Hình ảnh xác chiếc trực thăng quân sự bị vỡ vụn. Nguồn: Klix.ba

Hãng thông tấn ANSA đưa tin chiếc trực thăng đã rơi xuống làng Gorice thuộc huyện Brcko. Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy chiếc trực thăng vận tải quân sự bị lật úp trên mặt đất và vỡ thành nhiều mảnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto gửi lời chia buồn, nhấn mạnh rằng "không có từ ngữ nào đủ sức xoa dịu sự mất mát to lớn này".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ lời chia buồn và viết trên mạng xã hội: "Tôi xin chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những người đang trải qua những giờ phút đau thương trong sứ mệnh thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Bộ quốc phòng Ý cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.