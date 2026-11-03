Trực thăng CH-47 Chinook, cỗ máy hậu cần hàng đầu của quân đội Mỹ

Trong chiến tranh hiện đại, khả năng duy trì nguồn tiếp tế có ý nghĩa quyết định đối với sức chiến đấu của các đơn vị.

Khi đường bộ bị chia cắt hoặc các tuyến hậu cần không thể tiếp cận, trực thăng vận tải trở thành phương tiện quan trọng để đưa lực lượng và trang thiết bị tới chiến trường.

CH-47 Chinook được phát triển để đảm nhiệm chính những nhiệm vụ như vậy. Với cấu hình 2 rotor và khoang hàng rộng, máy bay có thể vận chuyển lượng lớn binh sĩ hoặc khí tài trong một chuyến bay.

Trong các chiến dịch đổ bộ đường không, Chinook có thể đưa lực lượng tới những vị trí cách xa căn cứ xuất phát.

Máy bay cũng có khả năng vận chuyển các đơn vị pháo binh, phương tiện công binh và thiết bị hậu cần, giúp hình thành các vị trí chiến đấu ở khu vực khó tiếp cận.

Một nhiệm vụ khác là tiếp tế cho lực lượng hoạt động biệt lập. Thay vì tổ chức đoàn xe vận tải phải di chuyển qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, quân đội có thể sử dụng Chinook để đưa nhiên liệu, nước uống, đạn dược và thực phẩm tới các điểm đóng quân.

Khả năng vận chuyển thương binh cũng là một ưu thế. Khi có yêu cầu sơ tán khẩn cấp, khoang hàng có thể được bố trí cáng cứu thương và thiết bị y tế.

Theo thông số của quân đội Mỹ, CH-47F có khả năng bố trí tối đa 24 cáng trong cấu hình phục vụ sơ tán y tế.

Trên chiến trường Afghanistan, nơi địa hình núi cao và khoảng cách giữa các căn cứ thường rất lớn, dòng trực thăng này tiếp tục chứng minh giá trị trong các hoạt động vận chuyển quân và hậu cần.

Tuy nhiên, kích thước lớn và nhiệm vụ vận tải khiến Chinook có thể trở thành mục tiêu của hỏa lực mặt đất. Các phiên bản hiện đại vì vậy được tích hợp những thiết bị cảnh báo và hệ thống tự vệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Trong chiến tranh hiện đại, ưu thế của Chinook không nằm ở hỏa lực mà ở khả năng duy trì hoạt động của lực lượng mặt đất.

Khi một đơn vị có thể nhận được quân tiếp viện, đạn dược và nhiên liệu đúng thời điểm, hiệu quả tác chiến sẽ được cải thiện đáng kể..